Corsa all’altare: matrimoni +57% dopo il Covid (e 31 location venete da favola)

Corsa all’altare dopo lo stop legato alla pandemia: nel 2021 sono stati celebrati in Veneto 13.037 matrimoni, il 57,2% in più rispetto all’anno in cui è scoppiata l’emergenza Covid.

Ma si tratta di un numero comunque inferiore rispetto al 2019: ne sono celebrati 627 in meno (-4,6%). È quanto emerge dall’elaborazione sui dati Istat firmata da Confartigianato. La ripresa dei matrimoni è una buona notizia per l’artigianato veneto. Nella filiera infatti, sono coinvolte oltre 19mila imprese artigiane (a fine 2022) che operano in una trentina di settori che spaziano dalle agenzie matrimoniali, passando per stampa, fotografia e grafica, abbigliamento, calzature, accessori sino ai servizi di acconciatura estetica e di trasporto. Oltre 49mila gli addetti.

“Dopo il freno imposto nel 2020 dalla pandemia, stiamo vivendo una grande stagione per i matrimoni – afferma Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto -. Il 2021 è andato bene e le stime del 2022 parlano di un ulteriore crescita del 4,8%. Bene quindi perché la filiera del wedding, delle unioni civili e delle cerimonie in genere, è un sistema complesso che mette insieme produttori di eccellenza del Made in Italy -soprattutto artigiane- e aziende commerciali, della ristorazione e di servizio. In totale, esclusa la ristorazione, si tratta di circa 19mila imprese artigiane che in Veneto danno lavoro a 49mila addetti e muovono un giro d’affari complessivo di oltre 228 milioni di euro all’anno (in base a quanto riporta il Libro Bianco del Matrimonio realizzato da Matrimonio.com che stima per il nord Italia un costo medio di 22.103 euro. In regione, nel solo 2021 (ultimo dato disponibile) sono stati celebrati 13.037 matrimoni. I 15 mesi di pandemia, però, hanno inferto un duro colpo a tutta la filiera”.

Dei 30 settori interessati dalle domande di beni e servizi per matrimoni, quello a incidere maggiormente sul totale della filiera è l’acconciatura e l’estetica che con 11.296 saloni rappresenta il 59,5%, mentre a contribuire in forma importante ci sono il settore della moda (abbigliamento, calzature intimo e gioielleria) con 3.557 aziende e un’incidenza del 19% circa e della grafica/fotografia con 2.058 attività (10,8%).

“La ripresa c’è. Dopo gli anni difficili della pandemia, oggi il nostro settore può contare di nuovo sulle cerimonie, ma non c’è dubbio che siano cambiate le abitudini dei consumatori anche su questo fronte – spiega Boschetto -. Registriamo una maggiore cautela, una grande attenzione al prezzo e una propensione all’acquisto di pacchetti che comprendano più prodotti e servizi per la cerimonia, dall’abito all’acconciatura o al catering. Per le imprese artigiane questo cambiamento rappresenta una nuova sfida, ma non ho dubbi che riusciremo a coglierla puntando sul gioco di squadra”.

Ville e castelli

Pronti a intercettare la voglia di dire sì sono ville, dimore e castelli del Veneto, riuniti nel progetto di valorizzazione (e nel sito che li racconta) che vede come capofila la Regione. Per ognuna si può riservare una parte più o meno grande, con budget diversi (mediamente si parte dai 2mila euro per arrivare a oltre 12mila).

Ville Castelli e Dimore – Timeless moments in the land of Venice propone un ventaglio di location da sogno per rendere unico il giorno del matrimonio: castelli medievali, ville venete e antiche dimore per scambiare la vostra promessa nuziale da un palcoscenico mozzafiato.

A fare da cornice al sì saranno vigne e vivai, giardini spettacolari, roseti, boschi, prati in fiore e terrazze, ma anche soffitti affrescati di una splendida villa settecentesca o il labirinto di uno dei più bei giardini storici d’Italia, spaziando dalle Dolomiti ai Colli Euganei.

31 location

Ville Castelli e Dimore contempla 31 location che spaziano geograficamente dal Delta del Po alle Dolomiti, dal Lago di Garda fino alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei, fino alle Colline del Prosecco.

Il pubblico di riferimento è anche internazionale, richiamato da luoghi che sono stati set di film, serie TV e videoclip, oltre che sfondo per scatti di famosi brand.

In una ideale carrellata si parte da Villa di Modolo: nel cuore delle Dolomiti, a pochi chilometri da Belluno. Immersa tra magia e natura si erge questa splendida dimora eretta nel XVII secolo.

Se invece il vostro sogno è quello di sposarvi in grande stile ai piedi dei colli Euganei (siamo in provincia di Padova) allora il Castello del Catajo (foto qui sopra) è la meta. Con i suoi saloni affrescati, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari il Castello è considerato tra le più imponenti dimore storiche europee. Qui, dove i Duchi d’Este e gli Asburgo Imperatori d’Austria hanno celebrato in passato feste sontuose, è facile regalarsi un sogno.

Per un tuffo tra storia e fiaba il Castello di San Pelagio (Padova) si conferma una location unica e originale dove il vostro giorno speciale diventa una wedding experience. Dimora di Gabriele D’Annunzio, è un luogo prezioso, arricchito da una torre, da un parco storico e da una residenza signorile dove si è compiuta una delle più straordinarie imprese aviatorie del ‘900.

Se è il verde il must have per il giorno del vostro fatidico sì, allora la vostra destinazione è Parco Frassanelle, una tenuta storica di 200 ettari circondata dai Colli Euganei, ancora nel padovano, dove il tempo sembra essersi fermato. La struttura si deve ad Alberto Papafava (1832-1929) pittore del Romanticismo dalla grande sensibilità per la natura, che nel ridisegnare la proprietà di Frassanelle, attuò il suo paesaggio ideale , dipingendo sul territorio invece che sulla tela.

Per un matrimonio romantico, e se le rose sono i fiori preferiti, la location ideale per un sogno d’amore è Villa Roberti, location senza tempo, con una allure romantica grazie all’ariosa Barchessa porticata, alla torre medievale e al romantico giardino delle rose che durante la fioritura riempie l’aria di poesia.

Tenuta Ca’ Zen a Rovigo è invece la cornice perfetta per una cerimonia immersa nel paesaggio del Delta del Po. Un luogo assolutamente suggestivo: l’ampio parco, il giardino della Barchessa, l’antica aia in cotto e tutta la corte della Tenuta, che comprende anche la Cappella Gentilizia e la piscina esterna della Green Beach, rendono il sì perfetto in tutte le stagioni.

E veniamo a Treviso e nelle colline del Prosecco, già patrimonio Unesco. Per un matrimonio sontuoso ecco Castelbrando (foto qui sotto), l’imponente castello medievale con la funicolare panoramica, la Chiesa di San Martino, le sale settecentesche finemente decorate e le ampie e meravigliose terrazze. Un sontuoso castello costruito nella roccia a Cison di Valmareno, uno di borghi più belli d’Italia, inella vallata tra Vittorio Veneto e Follina.

Nel verde delle colline trevigiane, nel profumo di vitigni millenari, sorge il Castello di San Salvatore, gemma dei castelli tardomedievali italiani, di proprietà della Principessa Isabella Collalto de Croÿ, dove vivere un matrimonio esclusivo, immersi nell’arte e nel fascino dei secoli. Qui un leccio secolare apre la vista a boschi, pascoli e vigneti; fra i dettagli le merlature dell’antico castello vestito a festa, le suite principesche e l’atmosfera regale.

Sempre a Treviso Villa Rechsteiner è invece location perfetta per un matrimonio country chic in un contesto pieno di fascino, genuinità e cultura, mentre Villa Premoli, sempre nel trevigiano, regala inediti attimi di storia e bellezza con vista sui romantici colli asolani e sulle Colline del Prosecco.



Villa Valmarana ai Nani

In provincia di Venezia, per i più romantici, per gli innamorati di Venezia e dei suoi canali, lo sfarzo di Villa Foscarini Rossi (foto qui sopra) permette di trasformare il “grande giorno” in un evento tra affreschi trompe-l’œil e luoghi dal fascino senza tempo. Ma Ville Castelli Dimore è anche a Verona, la città dell’amore. Qui troviamo Villa Cariola, per una cerimonia tra le sale in stile settecentesco, i grandi parchi e le terrazze panoramiche sulla Valpolicella (prima foto in alto).



Villa Della Torre , anch’essa affacciata sulla Valpolicella, di proprietà della Famiglia Mastella Allegrini, dà la possibilità di celebrare il proprio rito, civile o religioso, all’interno del Tempietto consacrato della Villa; siamo all’interno di uno dei più grandi gioielli del Rinascimento italiano.

Infine, Vicenza. Per una giornata principesca c’è il Castello di Thiene, prestigiosa dimora quattrocentesca che, ancora oggi, i Conti Thiene abitano e custodiscono con passione, offrendo alle coppie che lo sceglieranno il fasto e la raffinatezza di una nobile dimora, uniti al calore di casa.

Si può anche dire sì davanti agli affreschi del Tiepolo, nella settecentesca Villa Valmarana ai Nani, unico luogo al mondo che custodisce al suo interno uno dei più importanti cicli pittorici del ‘700 affrescati da due dei maggiori artisti dell’epoca (Giambattista Tiepolo e il figlio Giandomenico), ideale per una cerimonia esclusiva immersa nell’arte. Sempre a Vicenza Villa di Montruglio – Camerini della Contessa Fanny Camerini, che se ne prende cura con passione assicurando una cerimonia con vista sui Colli Berici, circondati da un parco secolare e da una natura rigogliosa e incontaminata (foto qui sotto).