L’azienda dello yogurt che rende accessibile a tutti l’Arena di Verona

Müller Italia è una delle tante aziende che hanno scelto l’area veronese per la propria presenza in Italia (la casa madre è tedesca). E anche una delle tante che sul territorio investe in progetti sociali. Il Gruppo Müller – Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. – è un gruppo internazionale specializzato nel settore lattiero-caseario. Le unità operative sono dislocate principalmente in Germania e in U.K., e poi in altri Paesi europei tra cui il nostro.

Nel corso del Centesimo Opera Festival, Müller Italia ha contribuito in qualità di Accessibility Partner ad “Arena per Tutti”, l’innovativo progetto di accessibilità e inclusione sviluppato da Fondazione Arena di Verona, nato per creare nuovi standard di fruizione affinché l’Opera possa raggiungere tutti gli spettatori che desiderano avervi accesso.

Grazie al progetto – coordinato dalla professoressa Elena Di Giovanni, docente dell’Università di Macerata, attiva nel campo dell’accessibilità ai media e allo spettacolo – l’Arena è stata in grado di mettere a disposizione oltre 700 posti dedicati in totale, distribuiti nelle dieci serate dell’Opera Festival, insieme a percorsi creati ad hoc, che hanno consentito alle persone con disabilità di seguire gli spettacoli con supporti sensoriali e cognitivi.

La partecipazione di Müller a questo grande evento musicale e culturale si iscrive nell’ambito di Müller For People, il percorso a lungo temine di sostenibilità sociale che l’Azienda veronese ha tracciato per i prossimi anni.

L’obiettivo di questo progetto fortemente innovativo è stato rendere il più possibile accessibile e immersiva l’esperienza musicale e teatrale delle opere in cartellone, da luglio ad agosto, a tutti, compresi gli spettatori con diverse abilità sensoriali (ciechi/ipovedenti, sordi/ipoudenti), o deficit cognitivi lievi.

“Dal 1995 Müller Italia è di casa a Verona, a cui ci sentiamo profondamente legati, ed è per questo che abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto che valorizza questa straordinaria città d’arte e di cultura” – dichiara Paola Scandola, direttore Marketing di Müller Italia (in foto). “Siamo onorati e grati ai vertici della Fondazione Arena di Verona per averci offerto l’opportunità di contribuire a un progetto meritorio di sostenibilità e inclusione sociale, concepito per fare in modo che la gioia dell’arte raggiunga tutti gli spettatori che desiderano avervi accesso. Arena per Tutti si inquadra nel nostro programma di sostenibilità sociale Müller For People, attraverso il quale divulghiamo iniziative che hanno l’obiettivo di offrire a tutti, nessuno escluso, anche le persone che hanno disabilità fisiche, la possibilità di godere della bellezza della vita, la possibilità di vivere la propria passione”.

I numeri

I numeri, raccolti attraverso appositi questionari somministrati durante gli incontri a visitatori e relativi accompagnatori, restituiscono a pieno il successo del progetto. Sono stati infatti 766 i partecipanti in totale, tra spettatori (466), che hanno usufruito delle audioguide e dei materiali di preparazione dedicati all’accessibilità, e partecipanti ai percorsi sensoriali (300), che hanno avuto la fortuna di vivere l’esperienza del backstage dell’Arena in base alle specifiche disabilità.

L’operazione ha inoltre permesso di ampliare il pubblico presente: il 63.7% dei visitatori interessati dalle nuove misure ha dichiarato di essere entrato per la prima volta nell’anfiteatro veronese.

La fascia di età maggiormente coinvolta dalle misure è stata quella tra i 45 e i 54 anni di età (pari al 27.2% del totale), seguita da quella tra i 55 e i 64 anni (24.4% dei visitatori totali). Le fasce d’età tra i 18 e i 34 anni e quella dai 35 ai 44 corrispondono invece, rispettivamente, al 16.4% e all’11.7% del totale; i minori di 18 anni rappresentano invece il 2.2% e quelli con più di 65 anni il 16.1%.

Le regioni

È il Veneto la Regione di provenienza della maggior parte dei visitatori coinvolti dalle nuove misure, arrivando a coprire il 62.3% del totale; a seguire la Lombardia con l’11.9%, l’Emilia-Romagna, Marche e Trentino-Alto Adige con il 4.5%, la Puglia con il 3.6%, il Piemonte con il 2.7%, il Friuli-Venezia Giulia con l’1.8%; meno dell’1% dei visitatori invece sono arrivati da Abruzzo, Sardegna e Toscana.

Gli strumenti più utilizzati, disponibili sul sito www.arenapertutti.it, sono stati invece trailer inclusivi (39.2%), libri di sala inclusivi e digitali (28.1%) e schede easy to read (20%).

L’azienda

Presente sul nostro mercato con un brand che prende il nome dall’azienda stessa, Müller è familiare ai consumatori italiani in associazione agli yogurt,

commercializzati con successo nel nostro Paese dai primi anni ’90 (la sede italiana a Verona ha festeggiato nel 2020 il 25o dalla fondazione). Nel mondo ha 32.300 dipendenti.