Da Venezia l’e-commerce porta lo spazzolino di design in 30 Paesi

Sono passati tre anni dal lancio della piattaforma e-commerce e Piuma Care, start-up di Noventa di Piave che studia e realizza spazzolini di design e altri prodotti per l’oral beauty care quotidiana, è arrivata a conquistare 30 Paesi tra Europa e Medio Oriente.

Il prodotto ha un innovativo sistema di setole attive ed è in grado di rilasciare sostanze nutritive come la vitamina C e l’echinacea: sono stati prodotti oltre 700mila spazzolini nell’ultimo anno (nel 2020 erano stati 300mila). E punta anche sull’estetica: ci sono i modelli decorati con cristalli Swarovski e quelli con la base in marmo.

Nata nel 2019, poco prima della diffusione della pandemia da Covid 19, dall’idea di Michele Longato (foto in basso) di trasformare lo spazzolino da denti in un oggetto di design in grado però di generare effetti benefici grazie all’uso di materiali e sostanze innovativi, Piuma Care si sviluppa utilizzando inevitabilmente come unico canale di vendita l’e-commerce. In poco tempo lo spazzolino realizzato nel polo logistico e produttivo di Noventa di Piave entra nei mercati internazionali.

Nella primavera del 2021 Piuma Care inizia a distribuire in Olanda, Romania, Germania e Spagna e nel 2022 arriva in Lituania, Estonia, Lettonia, e poi Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Grecia e Gran Bretagna e così a seguire.

Attualmente i prodotti Piuma, che comprendono dentifrici, collutori e kit sbiancanti, presenti in oltre 30 Paesi nel mondo, vengono distribuiti all’estero in oltre 15 tra farmacie e catene internazionali di profumeria e cosmesi facendo così raggiungere, nel 2023, all’azienda, l’obiettivo di un 1 milione di euro di fatturato, con un margine di crescita del 100% anno su anno. L’estero rappresenta, infatti, ad oggi l’80% del fatturato.

Gli spazzolini PIUMA Care puntano su design funzionale, manico ergonomico, e base con calendario; le setole attive a contatto con l’acqua rilasciano gradualmente principi attivi che nutrono i tessuti della bocca come denti e gengive.

I riconoscimenti

Per la grande attenzione al design e alla ricerca e sviluppo, Piuma Care ha ottenuto quattro brevetti oltre a riconoscimenti per il design e certificazioni internazionali. Tra tutti, lo spazzolino Piuma Brush, riconosciuto come miglior prodotto del mercato dalla giuria internazionale del Red Dot Award nel 2019, esposto nel Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano di ADI Design Index, ha ottenuto nel 2020 la menzione d’onore per il Compasso d’Oro, il premio mondiale più ambito nel campo del design.

“Dopo diverse esperienze internazionali – commenta Michele Longato, ceo di Piuma- sono rientrato in Italia e ho fondato PIUMA Care perché ho intuito che il mercato dell’oral care stava cambiando, stava evolvendo andando ad occupare l’ambito della cura quotidiana della persona e della bellezza, quella che mi piace chiamare oral beauty care. Così unendo estetica e attenzione al design, ricerca scientifica e tecnologica abbiamo creato prodotti Made in Italy in grado di soddisfare le esigenze di clienti sempre più attenti alla cura quotidiana della persona partendo proprio dall’igiene orale. Dalle difficoltà operative riscontrate nei primi mesi a causa della pandemia è nata per noi una bella opportunità e un successo quasi inatteso nei mercati internazionali, successo che si è andato rafforzando di anno in anno. Dopo aver raggiunto nel 2023 l’obiettivo di fatturato che ci eravamo prefissi, contiamo di rafforzare la nostra presenza sul mercato interno, attualmente ancora legata alle vendite on line, e raggiungere nel prossimo triennio l’1% del mercato dell’oral care globale”.

L’azienda

Nata nel 2019, PIUMA® CARE SRL è una azienda di Noventa di Piave (Venezia) che realizza prodotti dedicati all’oral beauty care quotidiana, unendo igiene dentale e cosmesi. Guidata da Michele Longato, ingegnere e attuale CEO, l’azienda ha prodotto e produce il primo spazzolino di design con micro-setole attive, una soluzione innovativa per l’igiene e la cura orale grazie al rilascio di sostanze come la vitamina C e l’echinacea.