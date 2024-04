Violetta e le altre: le protagoniste dell’Opera parlano alle donne di oggi

Violetta Valéry, Carmen, Aida, Rosina e Tosca: i personaggi femminili più incredibili dell’Opera ‘parlano’ alle donne del ventunesimo secolo.

Ribelli, sfacciate, disobbedienti e soprattutto libere: così sono le ragazze dell’Opera. Fondazione Arena di Verona ha presentato un nuovo progetto editoriale che accende i riflettori sull’empowerment femminile e il gender gap. È online il primo episodio del nuovo podcast ‘Sempre libera. Ragazze all’Opera’, cinque puntate da quindici minuti realizzate da OnePodcast, top player del settore in Italia, per Fondazione Arena, con il sostegno di Unicredit. Una produzione corale nata dal comune impegno sulle tematiche artistiche, culturali e di emancipazione femminile. Un progetto che si inserisce nelle politiche sociali di Fondazione Arena e della Banca main partner da oltre 30 anni.

Il progetto

A dare voce alle protagoniste La speaker Florencia Di Stefano Abichain e la scrittrice Daniela Farnese, in una chiacchierata tra amiche, si lasciano ispirare dalle grandi eroine del Festival areniano per affrontare sogni, traguardi e realizzazione personale. Così come indipendenza economica, carriera, impresa e finanza.

Il progetto è stato presentato a Milano, al Fuorisalone della Design Week 2024. Occasione è stato il talk ‘I Personaggi Femminili dell’Opera’ che si è tenuto a Palazzo Borromei, sede Unicredit che ha ospitato l’installazione realizzata con i costumi femminili dell’Aida ‘di cristallo’, produzione che ha inaugurato nel 2023 il centesimo Festival. Presenti il Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia, unica donna alla guida di una Fondazione lirico sinfonica, le autrici e conduttrici del podcast Florencia Di Stefano Abichain e Daniela Farnese, oltre al regista Stefano Poda, autore dei costumi in mostra dedicati all’esaltazione della figura femminile.

L’attualità

“Ringraziamo Unicredit che ci ha stimolati per la realizzazione di questo progetto editoriale che racconta le donne dell’Opera per parlare alle donne di oggi – spiega lal Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia -. Ascoltando questi podcast ci troviamo a scoprire quanto sono attuali e quanto hanno da dirci le eroine dell’Opera che la musica, linguaggio universale, ha portato fino a noi attraverso i secoli. Parlare di tematiche come l’indipendenza economica e sociale, la carriera, il lavoro è alzare i riflettori e portare avanti la riflessione nazionale e, speriamo, il cambiamento”.

Quindici minuti in cui arie e parole si fondono, tra un gong e l’altro, per raccontate trame e curiosità dell’Opera, così come notizie di attualità con numeri e dati statistici. Un viaggio nell’universo femminile, con un particolare accento sui concetti di indipendenza e autoaffermazione, e sui dati di cronaca che sottolineano come il ‘gender gap’ sia un tema ancora troppo ricorrente. Oggi nelle realtà delle donne italiane come ieri per le protagoniste dell’Opera. E così, cinque eroine si trasformano in ragazze, amiche, colleghe, vicine di casa, sorelle, amanti. Fortissime, indipendenti, libere.

Le storie

Il primo episodio è dedicato a Violetta Valéry, protagonista de La Traviata e si può già ascoltare qui

Violetta ha meno di 45 anni ed è senza marito, una criticità per l’epoca. Usa i suoi risparmi per mantenere Alfredo che è in rotta con la famiglia. E parla al 40% delle donne italiane over45 che non gode di risparmi personali, affrontando il tema dei piani assicurativi per il futuro.

Carmen, invece, donna libera che non ha paura di rischiare, a costo della sua stessa vita, affronta i temi della carriera e del fare impresa;

Rosina, controllata da un tutore che gestisce le sue finanze, alza la voce sull’indipendenza economica perché, ancora oggi, in Italia una donna su 5 non ha un conto corrente personale;

Aida che è forte e sicura di sé, ma allo stesso tempo segnata dalle scelte prese dagli uomini della sua vita, si rivolge al 35% delle donne che non si informa e non prende decisioni sugli investimenti.

E, infine, Tosca, donna di successo, che si compra la famosa casetta ascosa nel verde, parla al 90% delle italiane che ritiene di avere una scarsa conoscenza delle tematiche finanziarie.

Disponibili su OnePodcast ma anche su Spotify, Amazon Music, You Podcast e su tutte le piattaforme che permettono l’ascolto gratuito di contenuti audio, le prossime puntate usciranno ogni due settimane nei giovedì 2, 16, 30 maggio e 13 giugno.

Le autrici

Florencia Di Stefano-Abichain, argentina d’origine, veronese di adozione, classe 1988, dopo una carriera come digital manager, è oggi content creator, speaker, autrice, host di eventi, conduttrice radiofonica e televisiva, autrice, conduttrice di podcast e narratrice di audiolibri.

Daniela Farnese, scrittrice, grande appassionata di Opera, e blogger. È autrice di podcast e di numerosi romanzi che hanno scalato le classifiche nazionali. Opinionista televisiva.