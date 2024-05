Il welfare Bluenergy, bonus ateneo per gli studi e polizza sanitaria collettiva

Duemila euro in più a tutti i dipendenti del gruppo per l’anno 2024, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.

Bluenergy Group – multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2002 opera nel mercato della fornitura di energia elettrica, gas metano e servizi dedicati ai privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia – si riconferma una realtà attenta al territorio, alle persone e annuncia per l’anno 2024 la riconferma del percorso di Flexible Benefit a vantaggio di tutte le aziende del Gruppo.

L’azienda che ha sede centrale a Udine e Milano, dal 2020 ha predisposto un progetto di Flexible Benefit con l’obiettivo di supportare ogni collaboratore nel far fronte a necessità e desideri della vita quotidiana al fine di aumentare il loro benessere personale e familiare.

Il valore complessivo investito da Bluenergy nel Welfare aziendale tra il 2020 e il 2024 è di 1 milione e 300mila euro, a conferma dell’impegno tangibile che l’azienda ha nel promuovere il benessere dei suoi dipendenti a lungo termine. Di questo ammontare, 700mila euro sono stati erogati fino al 31 dicembre 2023, mentre per l’anno in corso sono stati stanziati ulteriori 600mila euro.

Particolarmente significativa è la decisione di destinare 2.000 euro a tutti i dipendenti del gruppo per l’anno in corso, dimostrando un impegno concreto nel supportare le necessità individuali dei lavoratori. All’offerta Welfare che prevede tra le voci principali: spese mediche e assistenza sanitaria, spese scolastiche, spese per viaggi e trasporto pubblico, fondi pensione, spese per il tempo libero e lo sport, dal 2023 si è aggiunto un ulteriore percorso di Bonus che ha permesso ai dipendenti di usufruire di ulteriori 3.250€ da utilizzare in diversi ambiti della vita quotidiana.

I nuovi bonus

Nello specifico i tre Bonus introdotti ed erogati nel 2023 sono stati:

• Bonus bebè che ha conferito un contributo una tantum di € 1.000 in caso di nascita o di adozione

• Bonus salute con l’erogazione di 250€ a copertura di spese mediche che si aggiunge alla già attiva polizza sanitaria collettiva

• Bonus ateneo S.T.E.M. che prevede l’erogazione di un contributo di € 2.000 a supporto delle dipendenti o figlie di dipendenti che intraprendono un percorso accademico in materie STEM. L’iniziativa si prefigge di contribuire a ridurre il divario di genere nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica e supportare i percorsi di studio delle donne

Il percorso intrapreso da Bluenergy si configura come una risposta tangibile ai macro temi nazionali, offrendo un sostegno concreto su diversi fronti di rilevanza sociale quali il supporto alla natalità, il supporto all’istruzione e la valorizzazione dei percorsi di studio in ambito scientifico e l’accesso a cure mediche specialistiche. Su quest’ultimo fronte, è stata confermata per il secondo anno consecutivo la sottoscrizione di una Polizza Sanitaria Collettiva che prevede un indennizzo minimo di 10mila euro a copertura di sette tipologie di malattie gravi e garantisce anche l’accesso a una visita specialistica annuale presso i centri convenzionati del Network e la richiesta di un secondo parare medico su diagnosi correnti. In un contesto in cui la salute e il sostegno sociale sono temi di crescente importanza, Bluenergy si distingue per la sua visione proattiva e il suo impegno concreto nel migliorare la vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie.

La formazione interna

Importante è l’investimento anche sul versante formazione. Nel corso dell’anno 2023, il Gruppo ha pianificato ed erogato 4.791 ore di formazione (contro le 3.987 dell’anno solare precedente). Il ventaglio di corsi ha avuto lo scopo di potenziare sia le competenze tecniche sia le soft skills, promuovendo così una crescita professionale e personale completa. Anche nel 2023 è stato introdotto un catalogo formativo articolato su 4 aree principali: formazione manageriale e soft skills, mestiere, tecnica e obbligatoria, riconfermato anche per il 2024. Da evidenziare la formazione dedicata ai temi ESG destinata all’intera popolazione aziendale, con l’obiettivo di promuovere e infondere a tutti i livelli una cultura e un approccio sostenibile.

Inoltre, per garantire il benessere dei propri dipendenti e il raggiungimento dell’equilibrio tra vita privata e professionale Bluenergy, da sempre, permette forme di orario lavorativo flessibile e orario lavorativo ridotto nella giornata di venerdì per tutti i collaboratori che operano all’interno degli uffici della divisione Luce e Gas. Questo consente di concludere l’attività lavorativa alle 14.00 del venerdì pomeriggio attraverso la distribuzione di 4 ore di lavoro durante i restanti giorni della settimana.

“In un contesto in cui il benessere dei dipendenti è sempre più centrale per la competitività e la sostenibilità aziendale – fa sapere l’azienda – il Gruppo Bluenergy si conferma dunque un esempio virtuoso di impegno tangibile verso il proprio personale, investendo nel loro futuro e nel loro benessere in azienda e nella vita di tutti i giorni”.

Bluenergy Group è presente sul territorio con oltre 50 punti vendita è in grado di fornire soluzioni per ogni tipologia di clientela, promuovendo il consumo consapevole delle risorse, nel totale rispetto dell’ambiente.