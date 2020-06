Una nuova collaborazione fra Desall, la community internazionale dei creativi con base a Treviso, e Clementoni, da sempre azienda di riferimento per il mondo del giocattolo, Clementoni è alla ricerca di un nuovo prodotto per espandere l’offerta a catalogo, con un giocattolo evolutivo in grado di seguire il bambino da 1 a 3 anni di età. La partecipazione è gratuita e aperta a qualsiasi profilo, con scadenza fissata per il 4 agosto 2020.

La sfida

Clementoni è alla ricerca di una nuova balance bike, disponibile in Versione Basic e Versione Evolutionary, in grado di accompagnare il bambino e la bambina lungo la crescita, ampliando l’offerta del brand “Baby Clementoni”. Qui potete trovate tutte le informazioni e altro materiale utile.

Linee guida

Tipologia di prodotto: la balance bike progettata dovrà essere conforme alla tipologia di prodotto già offerta dal mercato, configurandosi quindi come prodotto propedeutico all’adozione della bicicletta senza rotelle di sicurezza da parte della bambina/del bambino. Tenendo sempre in considerazione tematiche di sicurezza e accessibilità di prezzo, la nuova balance bike dovrà tuttavia distinguersi nel mercato per l’unicità del carattere evolutivo che le consentirà, nella Versione Evolutionary (accessoriata), di servire una fascia più ampia di consumatori per un arco temporale più lungo. La nuova balance bike sarà appunto disponibile in due versioni, Versione Basic e Versione Evolutionary.

Versione Basic: questa versione, di fascia economica, costituirà il prodotto entry level per la balance bike Baby Clementoni, rivolgendosi al target classico per questa tipologia di prodotto, ovvero bambino/bambina di 2-3 anni, soddisfacendo i requisiti di giocabilità base finalizzati all’acquisizione di un senso di equilibrio per passare successivamente alla bicicletta senza rotelle di sicurezza. Seppur curata nell’usabilità e nei dettagli estetici, per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente, dovrà mantenersi in una fascia di prezzo contenuta (prezzo finale attorno ai 25-40 €). Tenete in considerazione la possibilità di apportare degli accorgimenti per permettere alcune regolazioni del telaio e degli altri elementi, anche in ottica della Versione Evolutionary (v. paragrafo successivo). In ogni caso, dovrà essere un prodotto semplice e facilmente identificabile come balance bike.

Versione Evolutionary: questa versione sarà costituita dalla versione Basic e da alcuni accessori da progettare. Si tratterà di un prodotto evolutivo, che tramite semplici azioni o regolazioni del telaio della versione basic e l’impiego di alcuni accessori da voi proposti, avrà un assetto diverso rispetto alla versione basic e sarà compatibile con la conformazione fisica di un target più giovane (1-2 anni), offrendo nuove possibilità di gioco e/o utilizzi diversi in ottica di una “prebalance bike”. Potrà costituire quindi la prima balance bike d’adozione per la bambina/bambino, anticipandone l’utilizzo e accompagnandola/lo lungo un arco temporale più ampio. In aggiunta, a vostra discrezione (opzionale) la possibilità di suggerire accessori e soluzioni estetiche con finalità non necessariamente evolutive, per rendere la balance bike ancora più adattabile e personalizzabile.

Stile: la balance bike da voi proposta, sia nella Versione Basic sia nella Versione Evolutionary (accessoriata), dovrà avere uno stile adatto al target di riferimento e al brand Baby Clementoni, prediligendo un approccio giocoso, curato nell’estetica e senza connotazioni specifiche maschio/femmina.

Valori da comunicare: la balance bike da voi proposta dovrà rispondere appieno ai valori del brand Clementoni, per accompagnare il bambino lungo tutto il percorso di crescita (per maggiori informazioni sul brand, fate riferimento alla pagina profilo sul sito aziendale).

I tempi

Fase di upload: 12 giugno 2020 – 4 agosto 2020

Voto del cliente: dal 4 agosto 2020

Annuncio vincitore: indicativamente entro metà Settembre 2020

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di almeno 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Evolutionary Balance Bike”.

I riconoscimenti

1°: 5mila euro

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Clementoni.

Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti fissando un compenso di Euro 3.000,00= (tremila/00) per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.