Sono aperte fino al 28 agosto le candidature per aderire alla seconda edizione di Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino. E ci sono novità, come un punteggio aggiuntivo per coloro che intendono realizzare soluzioni utili all’emergenza Covid-19.

Trentino Startup Valley è un ecosistema unico, pensato per offrire a startupper, aspiranti e neoimprenditori un programma di accompagnamento d’eccellenza, caratterizzato da coaching personalizzato, supporto economico, spazi di lavoro, network dedicati e accesso a consulenti specialistici, investitori e business angel.

Il programma – a numero chiuso – ha una durata complessiva di 36 mesi, e si suddivide nelle tre fasi di Bootstrap, Validation e Go-to-market : è promosso dai principali attori trentini per il supporto alle imprese, ovvero Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino.

Ora Trentino Startup Valley, che mira ad accompagnare le startup innovative del territorio dalla fase progettuale al mercato, si organizza per ripartire in sicurezza a settembre con la seconda edizione del suo Bootstrap, cioè la prima fase.

Il programma si rivolge:

• a singoli e gruppi non ancora costituiti in impresa,

• alle imprese costituite nei 12 mesi precedenti la data di emissione del bando.

Per aderire va presentata una valida idea di business frutto del proprio ingegno.

Il Bootstrap è la prima fase di un percorso articolato, della durata complessiva di tre anni, che ha come obiettivo quello di preparare i nuovi imprenditori ad entrare sul mercato e relazionarsi con successo con possibili clienti e investitori. Prevede incontri di coaching personalizzati con tutor dedicati e formazione obbligatoria in ambito di gestione finanziaria, marketing, tutela della proprietà intellettuale, pitching.

Visti il periodo di ripesa e le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, è stato previsto un calendario misto, con attività sia online che in presenza per garantire il regolare svolgimento dei corsi a partire da settembre. Sempre per favorire la partecipazione di ricercatori e startupper in questo momento delicato, gli enti promotori – d’intesa con la Provincia – hanno deciso di sostenere per intero la quota di iscrizione al programma per il 2020 rendendolo così totalmente gratuito a coloro che passeranno la selezione e di raddoppiare il montepremi per le proposte che si distingueranno in occasione dell’esame alla fine della fase Bootstrap, che si svolgerà a inizio 2021.

Per saperne di più è possibile seguire tre webinar dedicati al nuovo programma di accelerazione per startup di Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino:

Le idee più innovative, sostenibili, mature e ben strutturate verranno così premiate con uno stock di gettoni: 4 per un valore complessivo di 4mila euro al primo classificato, 3 per complessivi 3mila euro al secondo classificato, 2 per complessivi 2mila euro al terzo classificato e 1 del valore di mille euro alle altre proposte ritenute meritevoli. I gettoni potranno essere poi utilizzati nella seconda fase del programma per acquisire servizi di coaching specialistico e consulenze.

Il nuovo bando prevede infine un punteggio aggiuntivo per le iniziative che proporranno soluzioni utili all’emergenza Covid-19, in particolare per idee che possano rivelarsi utili ad implementare la sicurezza dei cittadini negli spazi pubblici e sul lavoro. I termini per candidarsi scadono venerdì 28 agosto.

Ulteriori informazioni su www.trentinostartupvalley.it

Qui trovate le domande più frequenti e le risposte utili.