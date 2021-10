Nasce un polo veneto della gastronomia di alta qualità con oltre 200 addetti. Gourmet Italian Food (Gif) Spa, controllata dal fondo Alcedo, ha acquisito il 100% di Cucina Nostrana Srl, azienda veneziana che produce a marchio proprio e conto-terzi piatti pronti freschissimi in una gamma di prodotti che comprende salse, antipasti, primi piatti, piatti a base di carne e pesce e tramezzini.

Cucina Nostrana è una realtà nata nei primi anni ’80 dall’intuizione di Ugo Casagrande, che trasforma il suo negozio di gastronomia nel centro storico di Mestre specializzandosi negli anni nella produzione di piatti pronti freschissimi destinati prevalentemente alle catene della Grande distribuzione. Oggi tutte le fasi di produzione sono gestite internamente, per garantire elevati standard qualitativi, in uno stabilimento di circa 9mila metri quadri a Maerne di Martellago (Venezia).

Nell’operazione GIF ha acquisito anche Deppieri Srl, interamente controllata dal 2016 da Cucina Nostrana e specializzata nella produzione di pane in cassetta, che era servita a entrare nel settore dei panificati e dei tramezzini, oggi prodotti in oltre 4mila metri quadri di sito a Gardigiano (Venezia) dotato di impianti produttivi all’avanguardia. GIF ha rilevato la partecipazione dalla famiglia Casagrande, che reinvestirà nella società. In particolare, Alberto ed Alessandro Casagrande manterranno i propri ruoli in azienda come co-amministratori delegati, rispettivamente nell’area amministrazione-produzione e nel commerciale, ed entreranno a far parte del Comitato strategico del gruppo GIF.

Gourmet Italian Food è nata a giugno 2021 su iniziativa di Alcedo e di FVS SGR Spa, attraverso il conferimento dell’intero capitale sociale di Eurochef Italia Srl (controllata da Alcedo) e di La Gastronomica Srl (controllata da FVS). Eurochef, sede a Sommacampagna (VR) è attiva nella produzione di piatti pronti pastorizzati, oltre a detenere una partecipazione di controllo in Fabian (Brescia) che produce e commercializza snack salati, panini e tramezzini. La Gastronomica (Padova) è attiva nella produzione di gastronomia fresca. Con l’acquisizione di Cucina Nostrana, Gif rafforza il posizionamento di leadership nella gastronomia fresca di alta qualità e nel segmento degli snack salati ready to eat integrando la filiera con la produzione del pane in cassetta.

Cucina Nostrana e Deppieri realizzano un fatturato di circa 30 milioni e permetteranno al gruppo integrato di raggiungere nell’esercizio 2021 un fatturato consolidato di oltre 65 milioni. Le aziende del gruppo Gif, ovvero Eurochef, La Gastronomica, Fabian, Cucina Nostrana e Deppieri manterranno ciascuna la propria identità, struttura e offerta prodotto che le hanno contraddistinte negli anni.