Una realtà multinazionale dal cuore svedese diventata oggi punto di riferimento, non solo in Veneto ma in tutta Italia, nel mercato nella ventilazione ad alta efficienza energetica e nei prodotti e sistemi per la climatizzazione indoor a livello civile e industriale. Swegon Operations Srl, con la sua sede principale nel Comune di Cantarana di Cona (Venezia), in partnership con l’agenzia per il lavoro ADHR Group, coordinata dalla filiale veneta di Piove di Sacco, ha organizzato un corso altamente tecnico per formare figure cardine nel settore ma difficili da reperire, quelle del saldobrasatore, che saranno assunte successivamente in azienda.

Il corso, al via in presenza dal 7 al 18 marzo 2022 presso un ente di formazione a Chioggia, è aperto a 15 persone con diploma tecnico a indirizzo termotecnico, idraulico, meccanico o equipollente, oppure che abbiano maturato anche una breve esperienza in ambito produttivo. Saranno valutate principalmente caratteristiche come la manualità e la precisione.

«Le persone che vorremmo incontrare», spiega il senior sales Account ADHR di Piove di Sacco Luca Marangoni, «sono candidati desiderosi di avviare una carriera professionale nell’ambito della termoidraulica, formandosi per una posizione estremamente richiesta dal mercato e poco presente, il saldobrasatore. Questo professionista, che per le sue peculiarità apre anche alle donne un settore da sempre più maschile come il metalmeccanico, si occupa della brasatura e sarà capace di saldare tra di loro acciaio e rame».

Massimo Boischio, direttore generale di Swegon Group – quotata alla Borsa di Stoccolma, con filiali in 16 mercati e oltre 2.400 dipendenti in tutto il mondo – ha sottolineato in questa fase la forte transizione tecnologica del settore di cui fa parte, legata principalmente alla spinta ecologica e, nello specifico a due aspetti: la necessità di utilizzare refrigeranti a basso impatto ambientale (GWP – Global Warming Potential) e quella di garantire, al contempo, una sempre maggiore efficienza energetica.

«Entrambi i trend sono di carattere strutturale e stanno guidando una crescita del mercato che è lecito aspettarsi continui nel medio periodo», afferma Boischio, che continua: «Il gruppo di cui facciamo parte ha sede e radici in Svezia, a Göteborg. I Paesi nordici sono da sempre estremamente attenti al comfort ambientale per ovvie ragioni di necessità visto l’elevato numero di ore che le condizioni climatiche rendono necessario trascorrere all’interno. In Italia siamo solitamente più attenti ai 4 kg medi di cibo con cui ci nutriamo ogni giorno, o ai 2/3 litri d’acqua che beviamo, ma spendiamo molte meno attenzioni per i 12.000 litri d’aria che respiriamo ogni giorno. La pandemia ha portato con sé una crescente consapevolezza dell’importanza della qualità dell’aria che respiriamo non solo all’esterno ma anche e soprattutto all’interno degli ambienti in cui viviamo e passiamo intere giornate. Tale consapevolezza rappresenta innegabilmente un’opportunità per il nostro settore e per la nostra azienda in particolare».

Worker is soldering a pipe by a blow lamp on a factory workbench background. Pipework.

Swegon – che nel 2021 ha assunto 34 nuove persone in differenti ambiti, sugli attuali 260 dipendenti presenti nella sede veneta – sostiene inoltre concretamente l’uguaglianza di genere. «I migliori risultati derivano dalla molteplicità di esperienze e da un ambiente che le sappia accogliere e valorizzare, per questo sosteniamo iniziative come “Ingenio al Femminile” organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri in favore di neolaureate che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea in ingegneria e come scopo quello di valorizzare la figura della donna in ambito tecnico. Per l’azienda anche il corretto bilanciamento tra vita privata e professione è fondamentale, in ogni ruolo e in particolare per le donne, unito a un rinnovato impegno in ambito formativo inserito in un contesto internazionale dinamico e in forte crescita».

Per candidarsi alla formazione al via il 7 marzo è sufficiente scrivere a piovedisacco@adhr.it o chiamare la filiale ADHR Group al numero 049.7305000, mentre qui il link per consultare il programma del corso (https://www.adhr.it/swegon-academy-corso-saldobrasatori).