ITS Marco Polo Academy in partnership con Gruppo Veritas – la società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (i 44 dell’Area metropolitana di Venezia e 7 della provincia di Treviso) – ha presentato il nuovo percorso formativo post diploma altamente specializzante per diventare “Recycling and Green Logistics Manager”: una figura professionale capace di gestire tutti gli aspetti amministrativi e operativi dei rifiuti e del loro riciclaggio, con competenze specifiche su logistica e trasporto degli stessi.

Al termine del percorso biennale, il tecnico potrà collocarsi all’interno di organizzazioni ed enti quali intermediari dei rifiuti, società di consulenza, trasportatori e spedizionieri, gestori di impianti e trattamento, società pubbliche di servizi ambientali, camere di commercio, società di trasporto. Il corso si terrà presso l’Istituto di Istruzione Superiore Scarpa-Mattei di San Donà di Piave (VE).

Il progetto è sostenuto da Gruppo Veritas, una delle maggiori multiutility pubbliche d’Italia, che, oltre ad aver collaborato alla progettazione, erogherà parte della docenza e accoglierà una serie di studenti in tirocinio.

Dice Damaso Zanardo, Presidente ITS Marco Polo: “La nascita di questo nuovo percorso formativo dimostra ancora una volta come ITS Marco Polo Academy sappia rispondere in maniera puntuale alle esigenze della società e del mercato che cambia. Oggi la sostenibilità economica, sociale e ambientale è al centro delle agende di tutti i Governi, base del benessere e del progresso. È evidente come non si possa parlare di sostenibilità ambientale senza correlarla strettamente alla corretta gestione dei rifiuti, al loro riciclaggio e – qualora non possibile – al miglior smaltimento e valorizzazione in termini energetici. Su queste basi prende quindi vita il progetto per formare Recycling and Green Logistics Manager, per creare figure formate e capaci di affrontare un mercato e una disciplina in evoluzione costante”.

E per Andrea Razzini, direttore generale Veritas Spa, “È l’avvio di una collaborazione che contiamo sia utile e importante; oggi è essenziale disporre di tecnici qualificati a operare nella filiera dei rifiuti. Da anni Veritas è impegnata nella formazione di persone in grado di lavorare in un mondo sempre più complesso qual è il nostro, in particolare nei settori ambientali e soprattutto per la compresenza di politiche legislative concorrenti, quando non confliggenti. Il futuro del nostro Pianeta è legato alla nostra capacità di essere sostenibili, a cominciare dal rispetto delle buone pratiche ambientali. Da San Francesco ai giovani di Friday-for-Future (coetanei dei partecipanti a questo corso) il messaggio di rispettare l’ambiente è universale e facile da capire. Il mondo moderno richiede una sempre più adeguata cultura del rispetto e il nuovo corso ITS è una delle iniziative sostenute da Veritas per attirare i tecnici del futuro. Alla fine di marzo partiranno infatti alcuni incontri – destinati agli studenti dell’ultimo biennio dei licei del territorio, utili per la scelta della facoltà universitaria e degli ITS e validi come alternanza scuola-lavoro – in cui i tecnici di Veritas presenteranno le attività dell’azienda e accompagneranno i partecipanti all’interno dei nostri impianti, così da comprendere quanto lavoro ci sia dopo la raccolta dei rifiuti urbani, che, ricordo, devono essere differenziati bene e mai abbandonati dai cittadini”.

Fulvio Lino Di Blasio, presidente Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, sottolinea che “L’economia circolare, di cui fanno parte il riciclo e il corretto smaltimento dei rifiuti, è elemento rilevante nelle strategie di sostenibilità ambientale, economica e sociale che l’AdSP persegue. Ed è soprattutto attraverso la formazione di figure professionali adeguate che possiamo implementare tale strategia, adeguarla sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale ed europea e tradurla in gesti concreti nelle attività portuali e logistiche. L’obiettivo di fare del sistema portuale veneto motore autentico della sostenibilità, così come già delineato nel Piano Operativo Triennale 2022/2024 passa anche attraverso tali azioni che, ancora una volta, dimostrano quanto la collaborazione fra istituzioni diverse e fra il settore pubblico e il settore privato possano generare output positivi nell’interesse di tutta la comunità e dell’ecosistema” ha inoltre dichiarato

Conclude Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità: “Il settore logistico sta vivendo un momento di grande trasformazione ed ha un forte impatto sull’economia e sull’ambiente, costituendo una chiave strategica di sviluppo e innovazione. Grazie a questo percorso biennale il sistema ITS Academy del Veneto prosegue il proprio cammino di rafforzamento della propria offerta formativa, accompagnando la trasformazione del mondo del lavoro che si trova ad affrontare le sfide della sostenibilità e della trasformazione digitale – ha concluso . Definire l’offerta formativa in modo tempestivo ed efficace, rispondendo prontamente alla domanda delle imprese di poter disporre di nuove ed elevate competenze rappresenta uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione, a favore dell’intero territorio regionale. Ma diventa uno strumento fondamentale per assicurare alle ragazze e ai ragazzi che decideranno di cogliere questa sfida, l’opportunità di inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, come hanno già fatto oltre 4.000 ragazzi in Veneto.”

A completare la presentazione del corso erano presenti Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave, Marina Drigo, Dirigente Scolastico dell’IIS Scarpa-Mattei, Enrico Morgante, Direttore ITS Marco Polo e Emanuele Zanotto, Responsabile Tecnico Scientifico del progetto formativo.

I dettagli del corso

Il percorso si rivolge ad un massimo di 25 studenti neodiplomati e prevede una formazione di circa 1.818 ore, delle quali 818 dedicate a teoria, esercitazioni, attività di laboratorio e visite tecniche, mentre ben 1000 ore sono destinate ai tirocini presso imprese del settore: un filo diretto con il mercato per approfondire e mettere in pratica le competenze apprese in aula. La formazione, strutturata in moduli didattici, sarà erogata in prevalenza da figure aziendali e consulenti esperti nelle materie di riferimento.

L’ITS Marco Polo Academy

ITS Marco Polo è l’Academy veneta specializzata in logistica portuale e aeroportuale, logistica industriale e mobilità sostenibile. Espressione del Porto di Venezia, la Fondazione offre percorsi formativi biennali altamente professionalizzanti a Venezia, Rovigo, Treviso, Mirano e – dal 2022 – San Donà di Piave. L’offerta formativa si basa ed evolve grazie al costante dialogo col mondo delle imprese, per fornire risposte rapide e adeguate al mercato di riferimento: è questo, assieme alla qualità della docenza, che permette che la percentuale di placement al termine del percorso di studi sia superiore all’80%.

ITS Marco Polo Academy vede all’attivo i seguenti percorsi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell’Istruzione:

– Logistics Manager in ambito portuale e aeroportuale (Tecnico Superiore per la mobilità internazionale delle merci e delle persone in ambito marittimo-portuale ed aeroportuale, sede di Venezia);

– Macchinista e preparatore treni (Tecnico Superiore per la gestione, manutenzione e conduzione dei mezzi ferroviari, sede di Venezia);

– Logistics Manager (Tecnico Superiore per la gestione dei trasporti e della logistica, sede di Rovigo);

– Logistics Manager (Tecnico Superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain, sede di Treviso);

– Mobility & HR Manager (sede di Mirano);

– Recycling and Green Logistics Manager (Tecnico Superiore per la gestione e la logistica del rifiuto, sede di San Donà di Piave – nuovo corso da settembre 2022).

Le iscrizioni per il nuovo biennio di tutti i corsi sono già aperte sul sito www.itsmarcopolo.it

Veritas

E’ la Società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (i 44 dell’Area metropolitana di Venezia e 7 della provincia di Treviso), in un territorio di 2.650 kmq, che conta 930.000 abitanti e 50 milioni di presenze turistiche.

Veritas è la seconda multiutility pubblica del Veneto e una delle maggiori d’Italia per dimensioni e fatturato.

Nel territorio dei Comuni soci gestisce: