Nasce in Veneto l’alleanza italiana per gli autolavaggi nel mondo

La prima soluzione completa per riparare qualsiasi impianto di lavaggio a spazzoloni esistente al mondo: una idea messa a punto dalla vicentina SpareWash, startup operativa da un anno nata dall’esperienza della storica Ceccato lavaggi e specializzata in impianti a spazzoloni per automezzi, e dalla padovana Idrobase Group, azienda leader nelle tecnologie dell’acqua in pressione che prosegue così la propria politica di sinergie, in partnership con la parmense Daerg Chemical, specializzata nella produzione di detergenti per utilizzo professionale che da oltre 30 anni produce detergenti e prodotti professionali per autolavaggi e la cura dell’auto in una gamma che comprende prelavaggi, shampoo, cere, detergenti multiuso, nerogomme, lavacerchi, lavapavimenti, lavamotori, antigelo, lavavetri, deceranti e una nuova gamma con accessori complementari con formule messe continuamente a punto dalla divisione Ricerca & Sviluppo.

(nella foto un autolavaggio Daerg in Cina)

Nel settore autolavaggi è già operativa Daerg China, nata da una joint venture fra Daerg e Idrobase: ora con la nuova alleanza, oltre a impianti e detersivi, si copre il settore dei ricambi e spazzoloni. Dopo l’anteprima alla fiera tedesca Uniti di Stoccarda, l’alleanza si presenta ad Autopromotec, (fino al 28 Maggio a Bologna), per affermare internazionalmente la qualità del “made in Italy” anche nel campo del “car washing”. Sull’accordo la firma dell’amministratore unico di SpareWash, Enzo Pugno Vanoni e del co-presidente di Idrobase Group, Bruno Ferrarese.

«In un momento di difficile contingenza internazionale – dichiara Ferrarese – il mondo del car washing può offrire straordinarie opportunità di crescita soprattutto nelle manutenzioni degli impianti di lavaggio automatici nei Paesi sviluppati e nella soluzione completa per il lavaggio manuale dell’auto nei Paesi emergenti, come dimostrato anche da nostre recenti missioni esplorative. Spesso, però, sono autentiche praterie commerciali, dove c’è da costruire l’intera filiera ed è pertanto fondamentale creare reti d’impresa, capaci di dare risposte a crescenti esigenze delle upper classes, andando ad occupare, per primi, importanti fasce di mercato. Anche nel car washing il made in Italy è un plus importante, cui devono, però, corrispondere prodotti e servizi pari alle attese. Per questo, bisogna essere pronti, creando alleanze d’impresa per cogliere le opportunità di mercati in rapida espansione».

All’Autopromotec Idrobase Group – 50 dipendenti e un fatturato di 15 milioni per l’85% da export – presenta anche il nebulizzatore per detergente “Click Clock” utilizzato per le finiture esterne come le pulizie dei cerchioni: con l’innovativo imbuto removibile e il serbatoio verniciato con plastificazione epossidica interna, presenta l’ingombro minore al mondo per la categoria da 24 e 50 litri.