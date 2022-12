Sempre più aziende contro il caro vita: sotto l’albero il bonus per i dipendenti

Si stringe l’alleanza, nelle imprese, con i lavoratori: sono davvero tante le realtà che – in tempi complessi e di caro vita – si assumono un ruolo di tutela della qualità della vita delle famiglie dei propri collaboratori.

Questi che seguono sono solo gli ultimi casi.

IMG cresce e moltiplica i bonus

L’anno 2022 si conclude per IMG Spa con importanti risultati di crescita e di fatturato: per questo la società ha voluto distribuire un bonus aggiuntivo ai propri collaboratori che, aggiunto al premio di risultato, porta a un valore complessivo di 3.327 euro per dipendente.

Tre sono gli elementi che andranno a concorrere per formare il regalo che i dipendenti troveranno sotto l’albero:

– Premio di risultato del valore massimo di 2.527 euro

– Bonus spesa del valore di 600 euro

– Bonus benzina del valore di 200 euro

Si tratta di una iniziativa straordinaria dell’azienda basata sia sui risultati dell’anno sia sul momento storico caratterizzato da un’inflazione eccezionalmente alta ed è il frutto di una scelta ponderata e non scontata, perché, così come le famiglie, anche le aziende stanno affrontando diverse criticità.

Obiettivo del bonus, oltre a riconoscere l’importante contributo dei collaboratori di IMG per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, è quello di supportare i lavoratori e le loro famiglie, nella piena consapevolezza che le difficoltà del periodo non sono limitate allo sforzo lavorativo, ma a una crescente incidenza delle spese vive nella quotidianità di ciascuno.

Gli ultimi due anni – fa sapere l’azienda – sono stati molto sfidanti sotto molteplici aspetti. Dal protrarsi della pandemia, alla scarsità di materie prime, fino al conflitto tra Russia e Ucraina e la crisi energetica. Eventi che hanno rappresentato delle sfide importanti per tutti. Per questo motivo, IMG Spa ha deciso di premiare lo sforzo straordinario richiesto a tutti i collaboratori, i quali hanno dimostrato una forte dedizione che ha permesso di superare gli ostacoli con successo.

L’azienda, da inizio 2021, è passata da 150 a 200 dipendenti nella sede di Riese Pio X. L’anno 2022 sempre per la sede italiana del gruppo è stato caratterizzato da un risultato di fatturato che supererà i 65 milioni di euro.

La vetreria e il bonus da 900 euro

Un bonus di fine anno ai dipendenti per ringraziarli dell’impegno dedicato nel corso di questi 12 mesi e per sostenerli nella gestione del caro vita, con cui si trovano a fare i conti le famiglie italiane.

Vistosi, storica azienda che produce e commercializza illuminazione in vetro soffiato di Mogliano Veneto, chiude l’anno in crescita e decide di rendere i propri dipendenti parte di questo importante risultato: circa 10 milioni di euro di ricavi, una crescita del 50% nell’ultimo triennio.

“Il 2022 – spiega Matteo Moretti, CEO di Vetreria Vistosi – è stato un anno evidentemente molto complesso a causa dell’instabilità politica globale, che si è riflessa sul caro energia e la fragilità della supply chain. Nonostante questo siamo riusciti a ottenere risultati che ci trovano molto soddisfatti, con una crescita significativa dei risultati e una buona espansione del nostro portafoglio clienti” .

Tra i progetti che hanno vista impegnata la Vetreria il Vistosi Virtual Museum, presentato lo scorso luglio, che ha visto impegnati un team di tecnici per ben due anni e posiziona l’azienda tra le prime nel Metaverso della luce.

Vistosi è riconosciuta come una storica e tradizionale industria artigiana 2.0 che in questi anni è cresciuta guadagnandosi riconoscimenti sia di prodotto, come le recenti due Menzione D’onore alla XXVI Edizione del Premio Compasso D’oro o come il premio istituzionale ricevuto a Montecitorio per essere una tra le cento aziende Italiane più rappresentative del Made in Italy nel mondo.

Forte di una vetreria, tra le più tradizionali ad oggi rimaste, e con la consulenza del dipartimento di ricerca e sviluppo interno, Vistosi ha portato a termine quest’anno importanti progetti custom per committenti e brand internazionali nel settore Luxory Retailer e Hotellerie.

Ai 32 dipendenti verrà erogato un bonus del valore di 500 euro a cui si aggiunge un buono carburante del valore complessivo di 400 euro.

Moretti (in foto) conclude: “Sono i collaboratori e i dipendenti che determinano il successo di un’azienda. I traguardi raggiunti in questi anni sono frutto del loro impegno. L’auspicio è che il 2023 ormai alle porte possa essere ancora migliore per la nostra azienda e portare nuove, importanti occasioni di crescita”.

Faresin investe 400mila euro

A dimostrazione della vicinanza ai propri dipendenti nel periodo Natalizio, Faresin Industries Spa ha deciso di riconoscere un ulteriore bonus straordinario del valore di 700 euro in buoni spesa e carburante. Questo premio si inserisce in un percorso di welfare che aveva già erogato 1.200 euro a ciascuno degli oltre 200 dipendenti, arrivando ora ad una somma totale di ben 1.900 euro netti nel 2022, con un investimento complessivo di circa 400.000 euro.

Un riconoscimento fortemente voluto dal presidente Sante e da Silvia e Giulia Faresin, al fine di ringraziare tutti i membri del team per l’impegno e la dedizione mostrati durante l’anno e per motivarli a superare con caparbietà le sfide future.

Un valore importante che permetterà di sostenere i collaboratori in questo periodo storico complicato, caratterizzato da un aumento generalizzato dei prezzi di beni ed energia.

“Da sempre Faresin Industries mette al primo posto i propri collaboratori, prediligendo comportamenti volti a soddisfare il benessere di ciascun lavoratore, garantendo puntualità e riconoscimenti” commenta il Presidente. “Con questo ulteriore bonus Faresin consolida questa visione, offrendo a tutta la squadra un’entrata extra da poter godere durante le festività Natalizie.”

Faresin Industries, con sede a Breganze (VI), progetta, produce e commercializza carri miscelatori per il settore zootecnico e sollevatori telescopici per uso agricolo ed industriale. L’azienda, fondata nel 1973 dall’attuale presidente Sante Faresin, unisce la tradizione di una solida guida familiare al dinamismo di un gruppo internazionale presente a livello globale grazie ad una rete capillare di filiali, distributori e rivenditori.