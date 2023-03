Lavorare nelle risorse umane, al via ADHR Talent per assumere neolaureati

Se è vero che le persone, con le proprie qualità e doti innate, sono oggi più che mai al centro del mondo del lavoro, per competere nelle professioni che governano il settore delle Risorse Umane è altrettanto necessario sviluppare competenze e capacità specifiche del mestiere, per imparare a fare fruttare questo non semplice ma fondamentale lavoro che sta alla base del successo di un’azienda: trovare e scegliere le “persone giuste”.

L’Agenzia per il lavoro ADHR Group apre il 2023 portando il proprio format dedicato alla formazione e assunzione di personale nelle HR – ADHR Talent, giunto quest’anno alla sua 7° edizione – in diverse Regioni d’Italia. Tre le edizioni al via lungo l’anno, di cui la prima in partenza in presenza dal 20 al 29 marzo a Padova con orari full time, è rivolta a candidati di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una formazione concentrata e qualificante il cui obiettivo è assumere i corsisti più meritevoli all’interno delle proprie filali. Le successive edizioni saranno a Bologna – per Emilia Romagna e Toscana, al via tra giugno e luglio – e a Milano – per Lombardia e Piemonte, partenza ottobre prossimo.

Under 30, non occupati e residenti o domiciliati in Veneto e Friuli Venezia Giulia possono inviare per proprie candidature direttamente qui (Link esteso- https://www.adhr.it/adhr-talent-2023-nordest?utm_source=stampa&utm_medium=talent) o scrivendo a talent@adhr.it. L’obiettivo della formazione è quello di sviluppare conoscenze e competenze operative, tecniche e trasversali relative alla ricerca, selezione e consulenza nell’ambito delle Risorse Umane, con un focus particolare sul mondo delle Agenzie per il Lavoro, delle Società di Consulenza e di Ricerca e Selezione.

“Abbiamo diverse posizioni aperte nelle nostre filiali di Veneto e Friuli Venezia Giulia”, afferma Marta Rosignoli, HR generalist di ADHR Group, che continua: “La prima edizione di ADHR Talent in queste due Regioni vedrà l’assunzione di nuovi recruiter che potranno man mano crescere in azienda, sia per occuparsi di selezione del personale sia come futuri responsabili di filiale”.

Il percorso formativo (qui il programma https://www.adhr.it/sites/default/files/doc/Programmma_Talent_2023.pdf), si rivolge a giovani motivati a intraprendere una carriera in ambito HR e sarà funzionale ad apprendere conoscenze sull’organizzazione di un’azienda, sui ruoli e processi che la contraddistinguono, fornendo strumenti e metodologie relative al mondo delle Risorse Umane: dalla selezione all’inserimento di personale, fino a nozioni amministrative fondamentali, legati principalmente a contrattualistica e buste paghe, per poi entrare nel vivo delle competenze che contraddistinguono un valido consulente nel settore delle risorse umane.

ADHR Group

Ha da poco inaugurato la propria 50° filiale in Italia, ed è presente in otto Regioni: in Veneto con diciassette sedi e quattro in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo ha chiuso l’anno scorso con oltre 4.600 persone che hanno preso parte ai propri corsi di formazione, 9.600 lavoratori impiegati e 250 dipendenti assunti (di cui l’83% donne), ottenendo la prestigiosa certificazione “Great Place to Work® Italia”, società di consulenza in ambito risorse umane, dedicata all’analisi, riconoscimento e miglioramento del clima aziendale che, ogni anno, premia 60 migliori aziende per le quali lavorare in Italia raccogliendo le opinioni dei suoi collaboratori e dipendenti.