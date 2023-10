Studiare con il contratto in tasca: tre corsi per le Tecnologie della vita

La sanità cambia e ha bisogno di nuove figure, capaci di sviluppare e gestire reti di telecomunicazioni e dispositivi IoT per la salute, apparecchiature biomediche, software per le cartelle cliniche e altri sistemi informatici ospedalieri.

C’è tempo fino al 15 ottobre 2023 per l’iscrizione ai corsi post diploma organizzati dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Trieste che forma tecnici specialisti nel settore biomedicale, dell’informatica medica e delle telecomunicazioni in ambito sanitario.

Questi sono i corsi

• Tecnico Superiore di Data Network

Esperto in progettazione, implementazione e gestione di moderne infrastrutture IT, servizi Cloud, soluzioni innovative di Internet of Things (IoT) in ambito sanitario, garantendo la tutela dei dati e della privacy. Corso compatibile con la formula “studio-lavoro” dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (viene stipulato un contratto di lavoro frutto della collaborazione tra ITS e l’azienda che definiscono in sinergia il Piano Formativo

Individuale).

• Tecnico Superiore di Apparecchiature biomediche

Con competenze elettroniche ed elettromeccaniche, provvede al collaudo, alla

manutenzione e alle verifiche di sicurezza elettrica delle strumentazioni biomedicali, di diagnostica per immagini e di laboratorio analisi.

• Tecnico Superiore di Informatica medica

Figura professionale strategica per la corretta gestione dei sistemi informatici ospedalieri (cartelle cliniche, PACS, RIS, LIS, ecc.) e l’amministrazione delle infrastrutture di rete in aziende pubbliche e private del settore Nuove Tecnologie della Vita.

L’offerta

“L’offerta formativa dell’ITS Academy Alessandro Volta di Trieste risponde alle esigenze delle imprese del territorio attive nei settori biomedicali, dell’informatica medica e delle telecomunicazioni in ambito sanitario che chiedono nuove e avanzate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico” spiega Laura Cerni, direttrice della Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta. “I nostri diplomati – puntualizza Alberto Steindler, presidente della

Fondazione – sono profili professionali altamente richiesti dalle aziende di settore. Un settore, quello biomedicale e delle telecomunicazioni applicate al mondo sanitario, in costante ascesa, sia in Italia sia in Europa, e questo fa sì che più del 90% dei nostri diplomati trovi occupazione entro un anno dal diploma di Tecnico Superiore”.

I corsi dell’ITS Academy Alessandro Volta di Trieste hanno una struttura modulare: “La didattica – spiega Cerni – prevede attività in aula, in laboratorio e visite in aziende del territorio, con cui collaboriamo nella pianificazione del percorso formativo. I corsi sono infatti progettati sulle loro reali necessità, e così, di fatto, le aziende attingono dai nostri diplomati che risultano specializzati, preparati e qualificati per soddisfare le loro esigenze.

Inoltre, il nuovo corso per la formazione di specialisti di Data Network, attraverso l’attivazione di percorsi di apprendistato duale, consente ai nostri studenti di affiancare alla formazione, nelle nostre aule e nei nostri laboratori, il lavoro in azienda che, dal canto suo può così formare proprio quei profili professionali di cui ha bisogno”.

In altre parole, la formula “studio-lavoro” dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca prevede la stipula di una tipologia di contratto che favorisce l’integrazione tra formazione e lavoro e così lo studente può conseguire il titolo di Tecnico Superiore di Data Network mentre lavora.

I laboratori di ITS Academy Alessandro Volta di Trieste si trovano nel Campus di Basovizza di Area Science Park: sono laboratori interattivi (living lab) che riproducono fedelmente l’ambiente ospedaliero, con tecnologie e apparecchiature biomediche per le esercitazioni pratiche.

La Fondazione

La fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Trieste nasce per rispondere al fabbisogno formativo del territorio, in particolare in ambito biomedicale, informatico e delle telecomunicazioni, promuovendo la diffusione della cultura tecnica e scientifica e una formazione continua nel campo delle scienze della vita.

Con questo obiettivo nel 2014 è stata istituita la Fondazione Istituto Tecnico Superiore (ITS) per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, grazie alla collaborazione tra TBS Group, Area Science Park, Comune e Università degli Studi di Trieste, Istituto Tecnico Statale A. Volta, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).

La Fondazione ha sede nel campus di Basovizza di Area Science Park, posizione strategica per coltivare le proficue collaborazioni con i centri di ricerca e le istituzioni scientifiche del territorio e favorire l’interazione tra studenti e studentesse e gli attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione.

L’ITS Academy Alessandro Volta è un Istituto Tecnologico Superiore: una scuola post diploma che offre percorsi altamente professionalizzanti, di durata biennale, che formano tecnici superiori specializzati nei settori biomedicale, dell’informatica medica e delle telecomunicazioni in ambito sanitario. La stretta connessione con il mondo del lavoro consente una formazione mirata: la formazione, cioè, riesce a rispondere al fabbisogno delle aziende in ambito BioHighTech, favorendo così l’occupazione.

Domande e risposte

Chi si può iscrivere ai corsi di ITS Academy Alessandro Volta?

Per accedere ai corsi di ITS Academy Alessandro Volta bisogna avere il diploma di scuola secondaria superiore o IFTS e superare la selezione di ingresso, previa preiscrizione sul sito

Quanto durano i corsi di ITS Academy Alessandro Volta?

I corsi durano 2 anni (2.000 ore, di cui fino a 800 di stage in azienda). La frequenza è obbligatoria per l’80% della durata del corso.

Quale titolo rilasciano i corsi di ITS Academy Alessandro Volta?

A conclusione del percorso formativo, viene rilasciato il diploma di Specializzazione per le Tecnologie Applicate – V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Titolo valido per l’accesso ai concorsi pubblici e riconosciuto in tutta Europa.