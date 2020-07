“Care ragazze, il manifatturiero bellunese ha bisogno di voi al di là di stupidi stereotipi e vecchie concezioni. La formazione tecnica non è “roba per maschi” o di serie B. Anzi”.

Inizia così la lettera aperta diffusa via social dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton (in foto) a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni per il corso “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici”, che partirà in autunno a Belluno e voluto con forza dall’Associazione dopo un’attenta analisi dei fabbisogni tra le imprese del territorio.

C’è tempo fino al 20 luglio. ITS sta per Istituto Tecnico Superiore: si tratta di un corso post-maturità, biennale, che prevede 2mila ore di formazione – di queste 1.200 in aula, 800 in azienda – e rivolto a tutte le persone con diploma di scuola secondaria di secondo grado, studenti, inoccupati, disoccupati. Il percorso – gestito dalla Fondazione ITS Academy Meccatronico del Veneto – è finanziato da Regione del Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, e dal Miur.

Quello di Berton è un vero e proprio appello”: “Il mondo è cambiato, le tecnologie pure, le stesse fabbriche hanno mutato volto, spesso più velocemente di quanto crediamo. Il Covid-19 poi ha ulteriormente sparigliato le carte in tavola, creando uno scenario difficile, ma anche ricco di opportunità. Una di queste è costituita proprio dall’ITS Meccatronico, percorso che Confindustria Belluno Dolomiti ha voluto con forza a Belluno per dare uno strumento in più alle aziende del territorio e una chance di crescita ulteriore – sia umana che professionale – ai giovani”. “Le nostre aziende hanno fame di nuove competenze e le competenze, così come il merito, non hanno sesso”, scrive Berton, rivolgendosi in particolare a tutte le ragazze con diploma, occupate e inoccupate, di tutte le età. “Accettate un consiglio: cogliete questa occasione, valutatela con cura e attenzione”.

Inevitabile guardare al passato: “La nostra terra è cresciuta sulla manodopera femminile, sulla sua perizia e attenzione. L’occhialeria, in particolare, ne è la dimostrazione più lampante. Le nostre nonne e madri sono state le protagoniste silenziose di questo successo. Dobbiamo andare avanti su questa strada con orgoglio, puntando su capitale umano, voglia di fare e senso del futuro”.

“La formazione tecnica è un valore”, conclude Berton, che ricorda il termine del 20 luglio per le iscrizioni.

Quello della presidente non è l’unico appello, e il messaggio pare essere arrivato: solonella prima settimana dall’apertura, sono arrivate 15 iscrizioni – anche da fuori provincia – alle selezioni per il nuovo corso “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici”, gestito dalla Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto, una nuova opportunità di alta formazione per il Bellunese e non solo, voluta con forza da Confindustria Belluno Dolomiti che – dopo aver raccolto i fabbisogni delle aziende – ha coinvolto gli attori del territorio, dall’Ufficio scolastico provinciale all’ISS Segato.

Nonostante il Covid-19 e la conseguente crisi economica, le aziende bellunesi continuano la ricerca di profili specializzati. “Per uscire rafforzati da questo periodo, oggi più che mai, dobbiamo coltivare il capitale umano. È una delle poche certezze che abbiamo in questo periodo di grande incertezza”, affermano Davide Ceccarelli, Ad di Technowrapp, e Stefano Giacomelli, direttore generale Sinteco e Bucci Automation Division. “Anche per questo, ci appelliamo alle ragazze e ai ragazzi bellunesi perché prendano in considerazione seriamente il nuovo percorso ITS di Meccatronica a Belluno in partenza con l’autunno. È un’opportunità concreta di crescita umana e professionale”, il messaggio forte e chiaro dei due testimonial d’eccezione diffuso a pochi giorni dalla conclusione degli esami di maturità.

“Il Covid-19 ha sparigliato le carte in tavola e aperto una crisi senza precedenti, ma – proprio per questo – c’è ancora più bisogno di nuove competenze e professionalità. Solo puntando sull’eccellenza riusciremo a rimanere competitivi e mantenere la meccatronica italiana a livelli alti”, sostiene Giacomelli.

“Di fronte a questa opportunità, la filiera si è mobilitata e continua a sostenere l’ITS. E questo, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia”, rimarca, dal canto suo, Ceccarelli. “Questo significa che si vuole lanciare il cuore oltre l’ostacolo, guardando oltre e puntando sulle nuove competenze 4.0. Nonostante tutto, c’è voglia di ripartire innovando”.

“Le nostre aziende in questi anni hanno fatto spesso da sé con vere e proprie scuole interne o dialogando direttamente con le scuole oppure rivolgendosi anche fuori provincia”, afferma di nuovo Giacomelli. “Questo percorso ITS promuove un raccordo efficace tra offerta e domanda e ci permette di avere il polso sui fabbisogni del territorio e sulle sue reali capacità di rispondere alle necessità del manifatturiero”.

La Fondazione ITS Academy Meccatronico, è presente in tutte le principali città del Veneto con corsi all’avanguardia e di estrema efficacia come dimostra il 98 per cento di tasso di occupabilità dei corsisti, uno dei più alti a livello nazionale. Sono quasi 250 – in tutto il Veneto – le aziende aderenti che aprono le loro porte agli studenti per i periodi di tirocinio. A queste, si stanno aggiungendo tante realtà bellunesi.

Il nuovo Its va a inserirsi nel nuovo quadro della formazione made in Belluno stimolato dall’associazione degli industriali dolomitici dopo la Luiss Business School, il Digital Innovation Hub e le tante proposte di Reviviscar, il braccio formativo di Confindustria Belluno Dolomiti: tutte realtà che hanno continuato a erogare formazione anche nei mesi più duri del lockdown attraverso l’implementazione della didattica a distanza e di modelli formativi innovativi. “Il mondo dell’impresa vive un periodo difficile, inutile negarlo, ma il Coronavirus non deve toglierci il senso di futuro e la volontà di continuare a creare opportunità. Ripartiamo dalle competenze e dalla conoscenza”, concludono Ceccarelli e Giacomelli. “L’invito a studenti, ai “maturi” e a chi sta cercando nuove opportunità di crescita è serio e concreto. Gli imprenditori bellunesi sono pronti a metterci la faccia”.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 luglio entro le ore 12. Per tutte le informazioni e le preiscrizioni www.itsmeccatronico.it

Per tutte le informazioni www.itsmeccatronico.it