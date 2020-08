E’ iniziata la raccolta delle cipolle rosse di Cavasso Nuovo, provincia di Pordenone.

E’ una storia di identità e di tradizione che dura dal 1800, e che oggi riprende all’insegna anche della cultura e della buona cucina. La cipolla rossa di Cavasso Nuovo – paese di 1.500 abitanti della pedemontana pordenonese – è in pieno ritorno, grazie a una associazione di produttori che in dieci anni ha ripreso la coltivazione di questo che è un prodotto caratteristico, coltivabile solo su certi terreni e con peculiari condizioni climatiche, e che fino agli anni ’60 è stata una preziosa risorsa per molte famiglie che arrotondavano così le entrate. I più anziani la conoscono anche come la “Cipolla Rossa dei Maraldi”, in quanto la sua maggior produzione storica avveniva proprio in questa zona alta del territorio comunale.

Con la scomparsa della civiltà contadina, l’industrializzazione, il terremoto del 1976 e l’avvento del consumismo di massa – spiega la pagina Facebook dedicata – la produzione della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo venne a ridursi drasticamente e si limitò a una produzione per il solo fabbisogno familiare, perdendo così la notorietà di un tempo, quando erano le donne del paese a tramandarsi di madre in figlia le sementi. E sempre le donne si occupavano di tutte le fasi della produzione dell’ortaggio, dalla preparazione delle famose trecce (dette in friulani “Riesti”) e della loro successiva vendita che avveniva in molti paesi del Friuli Venezia Giulia.

Donna è oggi la presidente che sta guidando il rilancio, Michela Spigolon, mentre il numero dei produttori ha già raggiunto i 10. E anche quando non è stagione e le cipolle dormono, si possono trovare sotto altre forme (ad esempio trasformati come le composte ed agrodolci). Donna è oggi la presidente che sta guidando il rilancio, Michela Spigolon, mentre il numero dei produttori ha già raggiunto i 10. E anche quando non è stagione e le cipolle dormono, si possono trovare sotto altre forme (ad esempio trasformati come le composte ed agrodolci).

I produttori ufficiali sono diventati 15, e da una produzione iniziale di pochi quintali si è arrivati a oltre 120 nel 2019 e nel 2020 si dovrebbe arrivare al raddoppio.

La raccolta avviene da luglio a settembre, ma la cipolla – grazie alle trecce – si conserva alcuni mesi se appesa in un luogo buio e arieggiato. “In un’epoca in cui la produzione spinta e l’omologazione dei prodotti agro-alimentari ha preso il sopravvento nella nostra società, sempre più persone tendono a ricercare vecchie tradizioni, ricoprire antichi sapori, gustare prodotti particolari e genuini”, spiega Michela.

La Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo o dei Maraldi rientra a pieno titolo nel novero di questi frutti della terra, poiché le sue qualità organolettiche, la sua consistenza e conservazione, il suo risaltante sapore dolce e delicato la rende inconfondibile tra le molte varietà esistenti.

Si tratta di una cipolla molto aromatica con una particolare dolcezza: forma rotonda con caratteristico schiacciamento ai poli, colore interno bianco con venature rosse; violacee nelle tuniche a maturazione. Ogni singola cipolla ha un peso dai 100 ai 150 grammi, ma sono frequenti cipolle che superano anche i 300 grammi. E come ormai si è capito, recuperare una varietà locale significa lavorare per la promozione di un intero territorio.