Il “Voucher culturale” è un progetto della Provincia autonoma di Trento, promosso dall’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, su impulso dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Prevede l’assegnazione di un contributo a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e delle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’Assegno Unico Provinciale aventi determinati requisiti, per la fruizione di servizi culturali (musica, cinema, teatro e filodrammatiche) nel periodo 2021/2022.

L’iniziativa nasce dalla volontà della Provincia autonoma di Trento di contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi di frequenza dei propri figli a corsi in ambito culturale (musica, bande, cori) e l’accesso al cinema e agli spettacoli teatrali.

Quando una famiglia è in difficoltà economica è obbligata a “tagliare” alcuni costi, considerati superflui, dal proprio budget e tra questi vi è in genere “l’accesso alla cultura” dei propri figli, come corsi musicali, bande, cori, cinema, teatri e filodrammatiche.

Lo sottolinea l’Amministrazione provinciale che, attuando le priorità espresse dall’assessore alla Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, ha sostenuto con forza anche per il periodo 2021/2022 il finanziamento del progetto “Voucher culturale per le famiglie”, che punta a favorire la fruizione di attività culturali ai figli minorenni delle famiglie aventi determinati requisiti ICEF. Inoltre da quest’anno il voucher potrà essere utilizzato dai familiari del bambino fino al terzo grado con la possibilità di essere fruito, oltre che dai genitori, anche dai fratelli e dai nonni.

Questa disposizione è in linea con il “Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità” del 2019 e anche con il recente Accordo EuregioFamilyPass, che hanno previsto di rafforzare la rete familiare ed in particolare il ruolo dei nonni.

Il progetto Voucher si articola in due percorsi: “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e “Teatri/ Filodrammatiche/Cinema”. Le domande da parte delle famiglie per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 al 20 ottobre 2021. L’Agenzia per la famiglia ha provveduto a trasmettere una comunicazione a tutti gli enti partner del progetto e cioè alle Scuole musicali, alla Federazione dei cori, alla Federazione delle bande ed al Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Il contributo è assegnato in ordine decrescente in relazione alla condizione economica ICEF della famiglia e, a parità di indicatore ICEF, è preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il voucher è rilasciato per ogni figlio minorenne, anche affidatario, e per un solo percorso prescelto in fase di domanda. Inoltre, tra i requisiti richiesti alle famiglie, vi è anche quello di essere in possesso della carta famiglia “EuregioFamilyPass” che offre diverse agevolazioni e riduzioni per beni e servizi a famiglie in cui sono presenti figli minorenni residenti in provincia di Trento. L’EuregioFamilyPass è rilasciata dall’Agenzia per la famiglia (https://fcard.trentinofamiglia.it).

Le principali novità

1) per i teatri e per le filodrammatiche è stato previsto l’aumento del carnet da 100 euro a 160 euro mentre per i cinema l’importo del carnet pari a 100 euro rimane invariato; è stata prevista inoltre l’introduzione dell’utilizzo del voucher anche per un accompagnatore del minorenne;

2) per le scuole musicali, le bande musicali ed i cori è stata prevista una spesa massima ammissibile per ciascun minorenne e la riduzione della percentuale di contributo dal 70% al 50% della spesa ammissibile, al fine di consentire l’utilizzo del voucher ad un numero maggiore di famiglie.

La documentazione utile alla presentazione delle domande di contributo è visionabile e scaricabile al seguente link.