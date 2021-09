“Vogliamo fare le nostre congratulazioni ai neo diplomati del corso “Agribusiness manager per la salvaguardia dell’ambiente”, promosso dall’ITS Academy Agroalimentare Veneto, che abbiamo avuto il piacere di patrocinare. Il futuro di un patrimonio come quello delle nostre Colline è nelle mani delle nuove generazioni e quindi non vediamo l’ora di coinvolgere questi ragazzi nelle varie iniziative che l’Associazione ha in corso. Questo territorio ha molto da offrire anche in termini di opportunità lavorative ed è per questo che, anche quest’anno, rinnoviamo il nostro supporto al corso, che fa della sostenibilità il suo fulcro. Lo facciamo perché vogliamo continuare a incoraggiare ed educare i giovani a valorizzare il loro territorio e a farlo in modo professionale: questa è la chiave per il futuro”.

Con queste parole Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, commenta il corso di Agribusiness Manager per la salvaguardia dell’ambiente, le cui iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2021. Il corso, che approfondisce gli aspetti della tutela del paesaggio e la valorizzazione del territorio attraverso i propri prodotti, prepara i futuri tecnici che lavoreranno per tutelare l’area UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene.

Tra i docenti ci sono gli artefici del dossier stesso, chi ad oggi lavora e dirige l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, oltre a personalità di rilievo internazionale coinvolte nella candidatura. Tra i focus principali del corso ci sono: l’approfondimento delle filiere agroalimentare del Made in Italy, la valorizzazione delle produzioni, la gestione del paesaggio e dell’ambiente, l’enogastronomia e turismo, l’organizzazione e gestione dei grandi eventi e tutela per UNESCO e l’acquisizione a livello professionale competenze digitali.

Più dell’84% dei corsisti trova lavoro nel settore entro un anno dalla fine del biennio, a conferma che i settori agroalimentare, turistico e ambientale offrono molte opportunità di lavoro.

“Siamo molti soddisfatti – commenta Damiana Tervilli, Direttore dei corsi ITS Academy – dell’attivazione del corso Tecnico superiore per la gestione e salvaguardia dell’ambiente, orientato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e patrimoni dell’umanità (Unesco). Si tratta di un percorso innovativo sin dall’idea progettuale, a cui ha creduto anche Regione Veneto che ci sostiene attraverso il Fondo Sociale Europeo. Ci auguriamo di mantenere il target raggiunto in questi primi due anni e di continuare a dare un contributo ad un territorio lungimirante che ha meritato, e continuerà a meritare, il riconoscimento internazionale per la sua bellezza e per la sensibilità nei confronti dell’ambiente”.



Il corso di Agribusiness Manager per la salvaguardia ambientale si svolge a Conegliano. Per essere ammessi alla frequenza – massimo 25 posti – serve avere il diploma di istruzione secondaria superiore e superare la selezione d’ingresso che si svolge nel mese di ottobre.

La formazione, che dura un biennio, prevede 900 ore di lezioni frontali, laboratori, visite aziendali, partecipazione a eventi, collaborazioni a progetti innovativi con le imprese e, 900 ore di stage direttamente in azienda. I moduli formativi sono erogati da docenti esperti che per il 70% provengono dal mondo del lavoro. Alla fine del biennio si svolge un progetto che viene presentato in sede d’esame.

Il corso verrà presentato online durante un Open day il 27 settembre alle ore 11:00. Qui il link per seguirlo.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 settembre attraverso il sito internet, a questo link.