Flixbus collega 110 città con Venezia e potenzia le tratte venete

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, FlixBus continua a puntare su Venezia, e porta a oltre 110 il numero delle città collegate con i teminal di Mestre e del Tronchetto.

Questo incremento – fa sapere Flixbus – consentirà a chi parte da Venezia di ampliare le proprie opportunità di viaggio, e contemporaneamente permetterà ai visitatori di raggiungere più facilmente il capoluogo.Oltre che a Venezia, FlixBus consolida la propria rete sull’intero territorio regionale, potenziando le tratte fra diverse località venete e le altre regioni italiane, oltre che i Paesi vicini.

Coerentemente con la volontà di supportare il turismo incoming e contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio locale, inoltre, la società inaugura i primi collegamenti interni al Veneto, offrendosi come soluzione di mobilità ideale anche per chi arriva dall’estero grazie a un sistema di prenotazione pratico e immediato, disponibile in 30 lingue anche su sito e app.

A sua volta, il consolidamento in Veneto rientra in una generale espansione della rete a livello nazionale, perseguita, come sempre, nel rispetto di un esaustivo protocollo di sicurezza e con un occhio di riguardo per i medi e piccoli centri: non a caso, il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trova in località con meno di 20.000 abitanti.

Hub Venezia

Con l’ampliamento delle tratte a oltre 110 città, Venezia si riconferma una destinazione di spicco nella rete FlixBus e un nodo strategico sulle rotte del turismo domestico e internazionale.

Una delle principali novità è rappresentata innanzitutto dai primi collegamenti tra Venezia e altre destinazioni in Veneto: sono infatti già operative le tratte con Verona, Padova, Vicenza e Treviso, a cui si aggiungeranno, dal 9 giugno, quelle con Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Tai di Cadore e Longarone.

Grazie a questi collegamenti, FlixBus consentirà a chi raggiunge Venezia dall’estero e dalle altre aree del Paese di proseguire con facilità il proprio viaggio all’interno del territorio regionale, in linea con la volontà di veicolare i flussi turistici lungo itinerari meno noti creando opportunità per il turismo locale, e agevolare, al tempo stesso, gli spostamenti dei passeggeri veneziani.

Si innalza, inoltre, la frequenza sulle rotte con le altre grandi città italiane: Milano è raggiungibile fino a 10 volte al giorno, Trieste e Torino fino a 7 volte. Viene innalzata anche la frequenza sulle connessioni con Bologna (fino a 5 corse quotidiane), Firenze (fino a 4 corse quotidiane), Roma e Trento (fino a 3), e restano operativi i collegamenti con Napoli.

Fra le altre località italiane collegate con il capoluogo veneto, si possono citare città d’arte e di medie dimensioni come Bergamo, Brescia, Udine, Siena, Prato, Ancona, Perugia, Caserta e Salerno e località di interesse per il turismo balneare come Rimini e Sanremo o mete di montagna come Bolzano e Aosta.

Con oltre 40 città collegate in sette Paesi esteri, Venezia si riconferma inoltre uno dei principali hub internazionali della rete FlixBus in Italia. Fra i centri connessi con il capoluogo, si possono citare Parigi, Marsiglia, Lione, Nizza, Barcellona, Zurigo, Ginevra, Lugano, Monaco di Baviera, Francoforte, Lubiana, Zagabria, Pola e Budapest.

Collegamento aereo

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, FlixBus investe ulteriormente anche nei collegamenti con l’aeroporto Marco Polo, portando a 50 il numero delle città connesse con lo scalo.

Partono le prime tratte regionali, che collegano lo scalo con Verona fino a cinque volte al giorno (in due ore), con Padova fino a tre volte (in circa un’ora) e con Vicenza fino a due (con tempi di percorrenza medi di un’ora e mezza). L’aeroporto veneziano si riconferma un punto di riferimento anche per chi arriva dalle regioni attigue, grazie alle tratte con Trieste, Udine, Trento e Bolzano.

Il consolidamento di FlixBus in Veneto rientra nell’ambito dell’estensione perseguita a livello nazionale, con una rete di collegamenti che si estende dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

Come sempre, nella pianificazione della rete, è stato adottato un approccio alla pianificazione fortemente intermodale: focalizzandosi sui collegamenti con le autostazioni e stazioni cittadine e gli aeroporti, FlixBus si ispira alla visione di una grande rete di mobilità integrata in cui l’uso combinato di più mezzi collettivi si sostituisca a quello dell’auto, con benefici per l’ambiente.

In particolare, la possibilità di sinergie modali col trasporto pubblico locale presso le autostazioni e le stazioni ferroviarie cittadine consentirà ai visitatori di esplorare con facilità le aree attigue senza ricorrere alla propria auto privata, in linea con l’ideale di un turismo lento e di prossimità, caratterizzato da un impatto ambientale ridotto e da un approccio immersivo al viaggio.

Contemporaneamente al rafforzamento della rete in Italia, FlixBus continua la propria espansione anche a livello globale. Al momento gli autobus verdi collegano circa 40 Paesi in tutto il mondo, operando anche in Nord e in Sud America, oltre che in tutta Europa. L’ultimo Paese a essere integrato nella rete globale di FlixBus, in ordine di tempo, è stato il Canada, che ha segnato un altro passo significativo nel processo di internazionalizzazione della compagnia europea al di fuori del continente di origine. In questo senso, lo sbarco sul mercato canadese segue l’arrivo in Brasile, avvenuto a dicembre, e il consolidamento negli Stati Uniti a ottobre.



A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 5.000 destinazioni in circa 40 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga, Istanbul, Londra, San Paolo e Sofia, il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

