La startup madre e figlia che porta i benefici di una spa dentro casa

Una avventura imprenditoriale familiare e femminile. La firmano mamma e figlia – Federica dalla Costa e Michela Mancabelli, entrambe Spa manager: l’idea nasce dall’intuito di Federica nel momento drammatico del lockdown 2020.

Racconta la giovane imprenditrice: «A fine marzo ero chiusa in casa con la terza settimana di didattica a distanza del mio corso di alta formazione in spa pronta a partire. Sentivo il bisogno di creare qualcosa di nuovo che mi facesse sentire bene, motivata». Da qui l’idea. Federica (nella foto) scende in garage dove la mamma Michela conserva studi, ricerche e formule della linea cosmetica che più di venti anni prima aveva progettato per la prima Day Spa di Bolzano, da lei aperta e gestita per anni. Si mette al lavoro e unisce pezzi di storia e competenze di famiglia agli studi recenti e all’esperienza maturata in spa. Per andare avanti e lasciarsi finalmente alle spalle non solo mesi, ma per lei anni molto complessi dovuti anche all’insorgere di una malattia.

Inizia così un progetto di “rinascita” che vede madre e figlia unite nella creazione della startup. Dopo un anno e quattro mesi di lavoro, l’8 luglio del 2021, viene lanciato ufficialmente il brand PF47. C’è tutto il benessere della Val di Fiemme nel progetto PF47-Italian Cosmetic: Cavalese, Ziano di Fiemme, Castello di Fiemme per portare i benefici della spa a casa, rendendo il wellness accessibile.



«Anni fa abbiamo scelto di trasferirci da Bolzano in Val di Fiemme, a Cavalese. Cercavamo un posto naturalmente benefico, qui lo abbiamo trovato e oggi vogliamo condividerlo»: spiegano le imprenditrici.

La linea di trattamenti cosmetici intensivi elaborata dalle due spa manager (Michela dal 2019 è alla guida della spa de La Roccia Wellness Hotel di Cavalese) è sviluppata e creata interamente in Val di Fiemme con acqua di fonte a km0 proveniente dal Rio Sadole di Castello di Fiemme e erbe officinali del territorio: alcune spontanee, come l’iperico, l’achillea e l’ippocastano, altre coltivate nell’orto del laboratorio LaCoDa di Ziano di Fiemme, come il rosmarino, la malva, la rosa canina o, ancora, la menta, la melissa e l’equiseto.

E non è un caso se la startup è nata qui: la Val di Fiemme è la culla del benessere in Italia. Nel 2021 è stato il primo e unico territorio al mondo a partecipare al World Wellness Weekend come intera località: una spa naturale a cielo aperto adagiata ai piedi delle Dolomiti trentine, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Detta anche Valle dell’Armonia, è un gigantesco polmone verde con oltre 60 milioni di alberi (3.000 pro capite). Insomma, qui il benessere non è un lusso, ma una pratica quotidiana, uno stile di vita condiviso da una intera comunità.

Dal 13 al 15 maggio, PF47 parteciperà a Cosmofarma Exhibition 2022 a Bologna – la più importante fiera italiana dedicata al mondo della farmacia, del beauty e dell’health care – all’interno della terza edizione di Cosmofarma YOUNG progetto dedicato alle aziende emergenti (Pad. 26). La startup trentina concorre al premio che viene assegnato ogni anno al giovane marchio più promettente.

Il brand oggi è disponibile on line e distribuito in un circuito selezionato di parafarmacie del Trentino. L’obiettivo è quello di ampliarsi a tutto il Nord Italia.

Le due protagoniste

A 23 anni Federica Dalla Costa è ceo e founder del marchio PF47 – Italian Cosmetics.

Nasce a Bolzano nel 1999 e cresce immersa e coccolata dal mondo del wellness. Da piccolissima è spesso nella nursery di Pesoforma Club di Piazza delle Erbe, la prima Day Spa di Bolzano aperta e gestita dal 1991 dalla mamma Michela Mancabelli. Una strada, quella del benessere, che Federica sceglie di proseguire in totale autonomia e dopo un periodo difficile e delicato: nel 2015 le viene diagnosticato un disturbo alimentare che la porta a trascorre anche lunghi periodi in ospedale. Nel 2018 la salute migliora e si iscrive al Corso di Alta Formazione Professionale Tecnico superiore per la gestione del centro benessere di Rovereto. Alle lezioni in aula si affiancano numerose esperienze sul campo: Federica collabora con numerose spa di tutto il Nord Italia. La scuola, il diploma ottenuto nel giugno del 2021 e, soprattutto, la creazione del progetto PF47, segnano la sua nascita professionale e la sua rinascita personale.

Veterana del settore benessere, con oltre 30 anni di esperienza alle spalle, Michela Mancabelli oggi affianca la figlia Federica nello sviluppo dei prodotti PF47. Inizia il suo percorso a 19 anni, lavorando per un noto marchio svizzero che la mette a capo dello sviluppo di una rete di oltre 30 centri benessere in Italia. Il successo del progetto le dà la consapevolezza delle proprie capacità imprenditoriali. Torna a Bolzano e nel 1991 apre la prima day spa della città nella centralissima Piazza delle Erbe. L’approccio è innovativo, Michela guarda a un concetto di benessere olistico distante dal wellness in voga negli anni Novanta. Inventa un suo metodo di cura che unisce trattamenti, macchinari e alimentazione, progettando lei stessa la formulazione di cosmetici. Dopo la nascita di Federica e degli altri due figli Anna e Tommaso, nel 2007 Michela si trasferisce in luogo naturalmente benefico come la Val di Fiemme. Inizia un periodo di formazione continua. Diventa practitioner di Watzu, disciplina che unisce le qualità dello Shiatsu alle virtù dell’acqua calda, insegnate di fitness, poi nuoto, si specializza nel lavoro con bambini, disabili e anziani, insegna yoga in acqua e Ai Chi. Viaggia e conosce direttamente numerose spa in tutta Italia, finché nel 2020 viene chiamata da La Roccia Wellness Hotel, 4 stelle di Cavalese, in qualità di spa manager.

Nel 2021, è coautrice del libro Strutture ricettive di successo a cura di Vittorio Molinari e Aseel Roberto Barison pubblicato da Franco Angeli. Nel 2022 è stata nominata ambasciatrice del World Wellness Weekend in Val di Fiemme in programma dal 17 al 19 settembre.