Volotea apre un nuovo collegamento aereo da Venezia a Lourdes

E’ il caso di dire che le preghiere degli appassionati viaggiatori sono state esaudite: dopo la ripresa del traffico aereo a NordEst e le annunciate nuove mete, continuano ad aggiungersi proposte e destinazioni.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, continua a guidare la ripresa del settore turistico e annuncia un nuovo collegamento in partenza da Venezia per Lourdes. Operativo dal 3 luglio, il nuovo volo verso la nota località occitana avrà due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.

È confermato, inoltre, dal 31 maggio l’avvio della nuova rotta per Kalamata (una frequenza settimanale), che va ad aggiungersi alla raffica di ripartenze previste in vista dell’estate 2022 da Venezia. Tornano operativi, infatti, i voli domestici per Alghero, Brindisi, Lampedusa, Pantelleria e si torna a volare verso Preveza-Lefkada, Skiathos, Mykonos, Zante, Karpathos, Samos e Cefalonia in Grecia, Malaga e Saragozza in Spagna e Spalato in Croazia. A Venezia, il vettore scende in pista con 33 collegamenti, 9 in Italia e 24 all’estero. Il vettore, infine, ha annunciato l’apertura della sua 18° base operativa a livello europeo a Lourdes.

L’annuncio del nuovo volo Venezia-Lourdes e l’avvio del nuovo volo per Kalamata – fa sapere la compagnia – riconfermano l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio a tutti i passeggeri veneti. Fin dal 2012, infatti, il vettore ha puntato fortemente su Venezia e sul Veneto: il Marco Polo è stato la prima base operativa di Volotea in Italia e, nel 2021, il primo Aeroporto in Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore spagnolo.

“La nostra offerta presso lo scalo di Venezia continua ad ampliarsi e, dopo Nizza e Lille, è con grande piacere che annunciamo la nuova rotta alla volta di Lourdes. Siamo lieti di offrire ai passeggeri veneti l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta uno dei principali settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta per Kalamata: il nuovo collegamento alla volta del Peloponneso va ad aggiungersi alle tratte già attive verso la Grecia, distribuite tra continente e isole. Kalamata ha tutte le carte in regola per conquistare i viaggiatori amanti delle atmosfere mediterranee e grazie alla sua posizione strategica, permette di raggiungere con facilità numerosi punti di interesse” ha dichiarato Valeria Rebasti, Country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Durante il periodo estivo, Volotea opererà nel suo network con una flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell’estate 2019): a seguito dell’arrivo di Airbus A320 aggiuntivi, Volotea arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero. Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.