Piccoli ma ricicloni: il primato di Monfumo e Maser (con Treviso in vetta)

C’è molto Veneto in questa mappa dei comuni ai vertici per la gestione dei rifiuti. In particolare sono 590 i Comuni Rifiuti Free. Non si arresta la crescita nel Sud Italia, dove è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Non decolla invece il Centro (5,4%)

In particolare è Treviso a svettare: “È una grande soddisfazione vedere che la città primeggia in Italia in tema di riciclaggio dei rifiuti. Un risultato che dimostra quanto le amministrazioni locali abbiano lavorato in questi anni e che certifica la cultura e il rispetto per l’ambiente dei cittadini. Un plauso ai trevigiani e all’amministrazione comunale per questo risultato”, ha detto il presidente della Regione Luca Zaia.

“Sottolineo che non solo Treviso, ma numerose città venete sono in cima alla classifica – conclude Zaia – segno tangibile di tutto il lavoro fatto e che la strada tracciata in Veneto in tema di rispetto dell’ambiente è quella giusta”.

Il dossier

Lo scorso 6 luglio si sono svolte a Roma le premiazioni dei Comuni Ricicloni 2022 e anche quest’anno vengono riconosciuti i migliori nella gestione dei rifiuti i Comuni serviti da Contarina, società a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. Si occupa della gestione dei rifiuti nei 49 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula , all’interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

Nel dossier Treviso è il primo capoluogo d’Italia, confermando ancora una volta gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata che si attesta all’86,8% con una produzione di secco residuo pari a 61,7 kg pro capite: risultati che nessun altro capoluogo di provincia italiano ha raggiunto,

Anche Vedelago si conferma per il quarto anno consecutivo il migliore tra i Comuni veneti sopra i 15mila abitanti: qui la differenziata ha raggiunto l’87,8% e il secco residuo si ferma a soli 37,2 kg/abitante. Al secondo posto troviamo Preganziol e al terzo Paese.

Maser è stato premiato come primo Comune nella categoria tra i 5 e 15mila abitanti con il 91,8% di differenziata e 31,4 kg/abitante annui di secco residuo; seguono Altivole e San Zenone degli Ezzelini rispettivamente al secondo e terzo posto.

Infine, nella categoria dei Comuni veneti più piccoli, sotto i 5mila abitanti, vince Monfumo con il 92% di differenziata e 32,6 kg/abitante annui di secco residuo, al primo posto davanti a Possagno.

Ottimi risultati confermati anche dalla speciale classifica riservata ai consorzi, guidata dal Consiglio di bacino Priula che sale sul gradino più alto del podio nella categoria sopra i 100mila abitanti.

“Questi importanti riconoscimenti testimoniano ancora una volta il valore del lavoro svolto e del costante impegno di cittadini e Amministrazioni nella tutela del nostro territorio” – conclude il presidente del Consiglio di Bacino Priula Giuliano Pavanetto. “Una dimostrazione dell’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti applicato da Contarina nel territorio, nonostante i criteri di valutazione del concorso siano sempre più stringenti”, commentano in azienda.

Per essere certificati come “ricicloni”, i Comuni – oltre ad adottare una corretta raccolta differenziata – devono ridurre la produzione di secco residuo, mantenendola sotto i 75 kg/ab all’anno. Con questi parametri, in Italia i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 590 su 7.904 Comuni presenti in tutta Italia, solo il 7,5%.

In Veneto, invece, il dato è completamente ribaltato e la percentuale sale al 26,8%; i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 151 su 563. Dati che testimoniano come il nostro territorio – e in particolare la Marca trevigiana – rappresenti un vero distretto green, capace di investire e innovare nel settore della sostenibilità ambientale.

Per Sergio Baldin, presidente di Contarina, “Anche quest’anno i risultati del concorso Comuni Ricicloni dimostrano la validità e l’efficacia del nostro sistema di gestione dei rifiuti. I risultati raggiunti sia nella raccolta differenziata sia quelli legati alla riduzione del secco non riciclabile sono innegabili.”

Per maggiori informazioni e scaricare il dossier completo: www.ricicloni.it/