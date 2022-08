Ultimi posti, e borse di studio, per l’ITS Meccatronico a Belluno

Ultimi posti disponibili per l’ITS Meccatronico a Belluno: nuove selezioni per il biennio 2022-2024 si terranno infatti il 20 settembre.

“Alle ragazze e ai ragazzi bellunesi dico di farsi avanti: si tratta di un’opportunità concreta di alta formazione. Le nostre aziende sono pronte ad accogliere i loro talenti”, il messaggio di Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Proprio l’Associazione degli Industriali aveva voluto con forza l’attivazione del percorso nel Bellunese così da rispondere alle richieste di tecnici e manodopera specializzata da parte delle aziende del settore. Le lezioni sono partite nell’autunno 2021, e ottimi sono stati i risultati dopo il primo anno.

Il corso post-maturità “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici” è gestito dalla Fondazione ITS Academy Meccatronico del Veneto e si terrà – anche quest’anno – nella sede dell’Istituto Segato.

“L’ITS è uno strumento formidabile perché mette in relazione le legittime aspirazioni delle nuove generazioni con il mondo dell’impresa. Non è un caso che oltre il 90 per cento dei diplomati venga inserito nell’immediato nelle fabbriche”, sottolinea Berton.

Gli studenti alterneranno ore di teoria con tirocini aziendali. “Gli imprenditori bellunesi sono pronti ad aprire le loro porte e cogliere questa sfida formativa comune. Tutti insieme – nonostante le mille difficoltà – possiamo far crescere questo territorio”.

La maggior parte degli allievi (oltre il 70%) dell’ITS Meccatronico di Belluno, già al primo anno del percorso di studio, ha avuto la possibilità di attivare un contratto di apprendistato. “L’apprendistato è uno strumento molto valido e fondamentale per poter avvicinare due mondi, quello della scuola e quello del lavoro, purtroppo ancora molto lontani. Questo strumento è il futuro per la formazione tecnica, e visti i numeri, all’ITS Meccatronico Belluno è già il presente, avendo di gran lunga la percentuale più alta di tutto il Veneto”. Va inoltre ricordato che è entrata il vigore il 27 luglio 2022 la legge 15 luglio 2022 n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.

Berton si rivolge in particolare alle studentesse: “Come spesso ripeto, il sapere tecnico non è un “affare per maschi”. Lo stesso manifatturiero bellunese ha raggiunto livelli di eccellenza perché tutte e tutti hanno portato il loro contributo”.

Le iscrizioni alle selezioni del 20 settembre sono aperte fino al 15 settembre sul portale www.itsmeccatronico.it. Per ogni informazione si può contattare il 3496676061.

Non solo. La Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha approvato un bando per l’assegnazione di borse di studio per incentivare l’iscrizione di studenti al primo anno di corsi di istruzione tecnica superiore organizzati nelle province di Belluno e Treviso. Le domande andranno presentate esclusivamente all’indirizzo PEC cciaa@pec.tb.camcom.it da giovedì 1° settembre. a lunedì 31 ottobre 2022. Essendoci una disponibilità limitata, si consiglia di fare la richiesta da subito (1° settembre ore 9), anche per coloro che faranno la selezione a settembre.

L’ITS Meccatronico

L’ITS meccatronico (ITS sta per Istituto Tecnico Superiore) è un corso post-maturità, biennale, che prevede duemila ore di formazione – di queste 1200 in aula, 800 in azienda – e rivolto a tutte le persone con diploma di scuola secondaria di secondo grado, studenti, inoccupati, disoccupati.

Il percorso – gestito dalla Fondazione ITS Meccatronico Veneto – è finanziato da Regione del Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo e dal Miur.

La Fondazione ITS Academy Meccatronico è presente in tutte le principali città del Veneto con corsi all’avanguardia e di estrema efficacia come dimostra il 98 per cento di tasso di occupabilità dei corsisti, uno dei più alti a livello nazionale. Sono quasi 200 – in tutto il Veneto – le aziende aderenti che aprono le loro porte agli studenti per i periodi di tirocinio.

Nello specifico, il Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici opera nel contesto delle soluzioni utilizzate per realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi tipi di produzione. Utilizza i dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e gli apparati programmabili che le controllano sui quali interviene per programmarli, collaudarli e metterli in funzione documentando le soluzioni sviluppate. Gestisce i sistemi di comando, controllo e regolazione. Collabora con le strutture tecnologiche preposte alla creazione, produzione e manutenzione dei dispositivi su cui si trova ad intervenire. Cura e controlla anche gli aspetti economici, normativi e della sicurezza.

Lo studente può trovare impiego in aziende che progettano, producono, installano sistemi automatizzati di produzione, perfezionamento, magazzinaggio, o essere inserito all’interno dello stesso ciclo produttivo.