Giovani aspiranti registi con l’amore per l’ambiente, c’è il concorso ArpaVideo

Hai una passione sfrenata per i video e l’ambiente? Frequenti le scuole superiori del Veneto oppure hai dai 18 ai 24 anni e risiedi in Veneto?

Per te c’è il contest #ArpaVideo, che mette in palio numerosi premi economici da utilizzare per la tua formazione di regista, la pubblicazione dei video nel sito e nei canali social di Arpav e per tutti gli iscritti un corso di due giornate sugli audiovisivi con un esperto del settore.

Le preiscrizioni, che danno diritto a partecipare al concorso, sono aperte fino al 20 dicembre invece per l’invio della documentazione e del video c’è tempo fino al 14 aprile.

La nuova edizione 2023 del Concorso regionale #arpaVideo per la produzione di opere audiovisive finalizzate a promuovere nella comunità stili di vita sostenibili e nuova consapevolezza sui limiti dello sviluppo, sulla ridotta capacità di ambienti e ecosistemi di adattarsi al continuo aumento delle pressioni antropiche e sulla necessità di assicurare una vita sulla terra sostenibile, prospera ed equa per tutti, come indicato dai 17 Goal dell’Agenda 2030 dell’ONU e dal documento della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Veneto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV).

Obiettivi del Concorso

Il concorso è dedicato alla realizzazione di video, di durata non superiore a 4 minuti, i formati accettati saranno esclusivamente: MP4 FULL HD 1920×1080 o superiore. Il contest intende offrire ai giovani l’occasione di esprimersi sui temi ambientali attraverso la creatività propria dello strumento audiovisivo, per una visione di futuro sostenibile, documentando e promuovendo azioni concrete per il contenimento dei consumi, delle emissioni di inquinanti, per la riduzione dei gas serra e dell’impronta di carbonio. I video premiati saranno caricati sul canale YouTube dell’Agenzia e diffusi tramite i canali social. La partecipazione al concorso non prevede costi d’iscrizione.

Destinatari

Il concorso è aperto a due categorie:

Categoria A: studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie del Veneto.

Categoria B: giovani dai 18 ai 24 anni compiuti alla data di iscrizione al concorso, con domicilio o residenza in Veneto.

Come iscriversi

Seguire il link o incollarlo nella barra degli indirizzi di Google e compilare il modulo on line per la pre-iscrizione entro il 20 dicembre 2022. https://forms.gle/5bnW8QRXiCC4VWnm9

Corso di formazione

Il progetto prevede per gli iscritti un percorso preparatorio di formazione sul linguaggio cinematografico tenuto da un esperto e strutturato in n. 2 incontri di due ore ciascuno sui seguenti argomenti:

1) linguaggio dell’audiovisivo;

2) tecniche e strumenti per il montaggio.

Il corso è gratuito e si terrà on line nel mese di gennaio 2023.

Caratteristiche dei video

I video dovranno affrontare i temi ambientali facendo esplicito riferimento, in termini di azioni da perseguire a livello locale, a una delle seguenti macroaree individuate dalla Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile del Veneto:

Innovazione e digitalizzazione per l’economia circolare,

Tutelare e valorizzare l’ecosistema socio-ambientale,

Ridurre l’inquinamento di aria, acqua, terra.

In quest’ottica i video proporranno comportamenti e pratiche di cittadinanza attiva, come uso consapevole delle risorse, lotta agli sprechi, esempi di mobilità sostenibile, riduzione dei rifiuti e dei consumi idrici, agricoltura sostenibile, protezione della biodiversità, partendo da problematiche del territorio o dell’ambiente scolastico per promuovere cambiamenti degli stili di vita degli studenti e di tutti i cittadini.

Nel caso di utilizzo di dati e informazioni ambientali dovrà essere riportata la citazione delle fonti di riferimento in modo tale che venga assicurata la loro veridicità. ARPAV, in qualità di fornitore di dati ufficiali in campo ambientale (L. 132/2016) mette a disposizione i dati sul proprio sito ed è consultabile a richiesta.

Caratteristiche tecniche:

• L’utilizzo di immagini e video originali, cioè realizzati dai partecipanti al concorso, deve essere prevalente, non saranno ammesse opere che contengano più del 50% di foto/immagini/video tratti da internet e non originali,

• musiche originali e comunque libere da diritti,

• durata non superiore a 4 minuti,

• formati accettati: MP4 FULL HD 1920×1080 o superiore.

Entro il 14 aprile 2023 dovrà essere inoltrata la SCHEDA DI ISCRIZIONE (Allegato 1 al Regolamento) firmata e compilata in ogni sua parte, unitamente al video realizzato.

Premi

Sezione A: studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie del Veneto;

I premi consistono in contributi per l’acquisto di servizi educativi digitali e materiali a uso didattico, per il seguente valore complessivo:

Sezione A

1° premio 900 €

2° premio 800 €

3° premio 700 €

Premio Speciale Arpav 500 €

Premio Speciale Giuria 500 €

Sezione B: giovani maggiorenni fino a 24 anni compiuti;

I premi consistono in servizi e/o materiali audiovisivi per il seguente valore complessivo:

1° premio 800 €

2° premio 700 €

3° premio 600 €

È previsto un evento di premiazione a Padova, indicativamente a maggio 2023, in data, luogo e con modalità da definirsi.