Tremila curriculum per Primark che apre a Venezia, 16 nazionalità al lavoro

Oltre 3mila curriculum sono piovuti sulla ricerca di personale avviata da Primark, il rivenditore di moda internazionale che inaugurerà a Venezia, all’interno del centro commerciale Nave de Vero a Marghera, un nuovo punto vendita martedì 7 marzo.

Questo nuovo store rappresenta il secondo punto vendita del retailer in Veneto, aggiungendosi al negozio del centro commerciale Adigeo di Verona inaugurato nel 2017. Il punto vendita nell’area di Venezia rappresenta anche il 15° in Italia e conferma l’ambizioso piano di espansione nel Paese. Dalla sede centrale per l’Italia a Milano in Via Torino fino alla recente inaugurazione in provincia di Bari, questo nuovo negozio rappresenta la settima inaugurazione di Primark in Italia negli ultimi 12 mesi. Oggi gli occupati in Italia sono 4.500.

“Abbiamo composto una squadra di 150 nuovi colleghi per Venezia – spiega Luca Ciuffreda, Head of sales Italy – di sedici differenti nazionalità. Ci sono anche persone alla prima esperienza lavorativa. Alcune posizioni sono tuttora aperte”. I potenziali candidati possono inviare il proprio CV accedendo alla sezione ‘Carriere’ del sito web di Primark. E se altri settori faticano a trovare personale, “noi offriamo l’opportunità di dare inizio a una solida carriera. Primark offre un’ampia gamma di programmi di formazione interna per tutti i dipendenti, oltre ad assicurare opportunità di apprendimento e sviluppo ad ogni livello. A titolo di esempio, infatti, il 70% di coloro che ricoprono ruoli manageriali in Primark provengono da percorsi di crescita interna e Primark si impegna ad aumentare questa percentuale con le prossime inaugurazioni”.

Un esempio è la nomina di Massimiliano Squeo in qualità di store manager del nuovo negozio di Venezia; “Il percorso professionale di Massimiliano in Primark è un grande esempio di crescita interna in quanto ha mosso i primi passi nell’azienda come Department manager solo due anni fa”.

Per le 150 nuove posizioni di lavoro Primark si è rivolto a “un’ampia gamma di candidati, anche per coloro che si affacciano alla prima esperienza lavorativa. Si ricercano candidati dinamici, entusiasti, ambiziosi e desiderosi di lavorare in un ambiente di moda dai ritmi sfidanti“.

Il negozio veneziano

Ha una superficie commerciale di oltre 4.600 metri quadrati (nella media). I clienti potranno acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear – compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’ in continua crescita. Il 45% dei vestiti di Primark è, infatti, già realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, rispetto al 25% di un anno fa, come parte dell’ambizione di Primark di rendere la moda sostenibile alla portata di tutti. Il negozio ospiterà ospiterà anche le collezioni in licenza di Primark, tra cui Disney e NBA.

Prodotto, pianeta e persone sono le linee guida dello sviluppo, che procede non solo in Italia, spiega Luca Ciuffreda, con un codice di condotta che vale anche per i fornitori, dare dare una svolta in un settore come la moda che ha sempre avuto un elevato impatto ambientale.

“Questa inaugurazione rappresenta anche un momento molto importante per i nostri colleghi, che hanno lavorato duramente per dar vita alla migliore esperienza in-store possibile per i clienti. Che si tratti di articoli basic per tutti i giorni o di costumi da bagno in vista delle vacanze estive, nel nostro nuovo store alle porte di Venezia avremo modo di soddisfare tutti i nostri clienti, con la convenienza per cui siamo da sempre amati”.