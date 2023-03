Alberi, app anti sprechi e sport: così il supermercato scommette sul futuro

La scelta di diventare il nuovo sponsor di Reyer School Cup, il torneo di pallacanestro organizzato e realizzato dall’Umana Reyer e la decisione di aderire al Progetto GEA, promosso dalla Fondazione no profit Articolo 49.

Sono le prime mosse di iN’s Mercato, l’insegna italiana discount con sede a Venezia – presente in 12 regioni italiane con oltre 550 punti vendita, 3.759 dipendenti di cui il 63% donne – nel segno di una “sempre maggiore convinzione nel proseguire il suo percorso di Corporate social responsibility”, con l’annuncio di “nuovi impegni con la finalità di dare il proprio contributo per un futuro migliore”.

Riconoscendo la necessità di adottare misure d’impatto per rispondere alle attuali sfide sociali e ambientali, l’insegna ha infatti dato vita al progetto iN’s un sorriso per il futuro, dedicato a migliorare la salute delle persone e del pianeta e pensato per favorire la connessione tra cittadini, cultura e territorio. Tutti i contenuti, le proposte e le attività, saranno ospitati in questa pagina.

Il progetto

Nell’ambito di iN’s un sorriso per il futuro, tra le iniziative legate all’ambiente e volte a combattere lo spreco alimentare, l’insegna ha avviato una collaborazione con Too Good To Go, l’app realizzata con l’obiettivo di garantire che il cibo venga consumato anziché sprecato. Quotidianamente, infatti, nei supermercati si sprecano alimenti di qualità perché non venduti in tempo. L’applicazione Too Good To Go consente agli utenti di acquistare e ritirare Box a sorpresa di diversi prodotti a un prezzo vantaggioso, direttamente dai rivenditori.

“iN’s un sorriso per il futuro” – dichiara Francesca Anna Salmaso, responsabile Marketing e comunicazione – “è l’espressione dei nostri impegni concreti in tema di sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo rendere partecipi i nostri stakeholder: clienti, fornitori, collaboratori e partner degli obiettivi che ci siamo dati come azienda e in che modo li stiamo perseguendo. Vogliamo che queste iniziative siano pienamente integrate nelle nostre attività promuovendole con la massima trasparenza e nel pieno rispetto dei nostri principi aziendali”. iN’s è consapevole del fatto che la sostenibilità è un processo che ha bisogno di azioni concrete e durature. L’iniziativa nella prima fase coinvolgerà due città, Padova e Parma, e tre punti vendita.

Alberi e musica

Insieme a Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza per portare benefici sia all’ambiente che alle persone che lo abitano, l’insegna ha costruito il progetto “Il bosco di iN’s”. L’iniziativa, che prende il via il 21 marzo 2023, Giornata Internazionale delle Foreste, darà vita a un’azione di salvaguardia del Castagneto secolare situato a Montieri (GR) in Toscana e alla piantumazione di cinquecento nuovi alberi di diverse varietà: Cerri, Carpini e Prugni. L’impegno di iN’s non si concentra solo in Italia, ma si estende anche al continente africano, con un’azione di forestazione compensativa in Kenya che favorisce lo sviluppo di alberi e piante autoctone.

iN’s un sorriso per il futuro include anche progetti dal forte valore culturale rivolti alle persone e, nello specifico, alle giovani generazioni. L’insegna ha scelto di promuovere e sostenere la cultura musicale tramite una partnership con la quarta edizione di PianoSofia, festival di musica classica e di pensiero in programma dal 30 settembre al 21 ottobre 2023, nato a Milano per iniziativa dei pianisti Luca Ciammarughi e Silvia Lomazzi. L’edizione di quest’anno prevede al suo interno un progetto speciale denominato “PianoSofia Young Generation”, dedicato a giovani musicisti. Peculiarità del festival, e valore in cui iN’s crede fortemente, è costruire ponti tra varie forme di espressione.

“Con i nostri nuovi impegni nell’ambito di iN’s un sorriso per il futuro” – dichiara il direttore generale Moreno Fincato – “vogliamo dare un contributo concreto per favorire il benessere delle persone e del pianeta. Stiamo vivendo un momento decisivo in cui le azioni di oggi impatteranno in modo inesorabile sul futuro. Imprese, organizzazioni del terzo settore e cittadini devono lavorare insieme a favore della ricerca e dell’innovazione con azioni mirate che veicolano un messaggio importante: la crescita e il progresso non sono nemici dell’ambiente e devono contribuire a soddisfare i bisogni e le aspettative della società, in un perfetto equilibrio con l’ecosistema”.