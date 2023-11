Porsche a Treviso realizza parcheggi pubblici e colonnine per auto elettriche

Il Veneto rappresenta a oggi il 13% del totale vendite italiano di Porsche. A Villorba, Treviso si è da poco inaugurato il nuovo Centro “Destination Porsche”: 38mila metri quadri di superficie complessiva, di cui 3mila coperti, 1.500 metri quadri di spazi espositivi, 300 metri quadri di soppalchi in aggetto adibiti a uffici e sale riunioni, 16 dipendenti – per un’età media di 34 anni – che presto diventeranno 20.

L’immobile occupa la vasta area dove un tempo sorgeva il fabbricato – risalente agli Anni Cinquanta – destinato a Cantina Sociale Operativa, del quale nel 2007 fu decretato lo stato di degrado e il conseguente inserimento nell’apposito Programma di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale – PIRUEA “ex Cantina Sociale di Castrette”.

I lavori di rigenerazione urbana e di edificazione della nuova struttura hanno preso il via esattamente un anno fa, nell’ottobre del 2022, preceduti di qualche mese (luglio 2022) da quelli per la realizzazione di alcune opere accessorie. Tra queste, la creazione di parcheggi a uso pubblico nell’adiacente Via Silvio Pellico a integrazione di quelli già esistenti di fronte all’ULSS, la riqualificazione – con tanto di zona verde – della pista ciclabile tra via Marsoni e Via Roma, ma soprattutto lo spostamento in direzione nord dell’attuale accesso alla SS13 che determinerà condizioni di maggior sicurezza per l’ingresso in Pontebbana dalla bretella “Zago”.

Beneficio pubblico

Sempre a beneficio della comunità, il progetto ha previsto una postazione di ricarica per le auto elettriche, la cui diffusione è in continuo aumento, in grado di servire fino a tre veicoli contemporaneamente. La colonnina, dotata di sistema SUPER FAST da 400 kilowatt, è stata strategicamente posizionata all’esterno del concessionario, in prossimità dell’imbocco del casello autostradale, in modo da risultare accessibile a tutti indistintamente 24 ore su 24 e diventare un valido supporto per chiunque si apprestasse ad affrontare un lungo viaggio.

Altre otto colonnine si trovano all’interno del Centro dove a breve verrà predisposto anche un “locale quarantena” deputato ad accogliere vetture elettriche danneggiate e/o batterie malfunzionanti.

La sostenibilità

Tali accortezze rispecchiano in pieno lo spirito “green” del fabbricato, interamente improntato allo sviluppo sostenibile fin dai materiali impiegati per la sua costruzione, dalle soluzioni adottate per l’isolamento termico, alle alte prestazioni delle facciate in vetro. Tutti valori aggiunti che gli sono valsi la classificazione energetica A3.

La copertura alloggia un impianto fotovoltaico da 100 kilowatt che verrà presto ampliato collocando nel parcheggio alcune pensiline con pannelli integrati. Infine, il lavaggio auto interno dispone di una vasca di recupero e di un innovativo sistema di ricircolo in grado di minimizzare gli sprechi di acqua.

Porsche in Veneto

Porsche a oggi in Veneto conta quattro concessionarie (Treviso, Padova, Verona e Vicenza) e tre centri assistenza (Padova Est, Padova ovest e Bassano del Grappa).

«Il nuovo Centro Porsche Treviso rappresenta un investimento concreto a favore di tutti i clienti del territorio, per offrire loro un servizio di alto livello grazie a un team di validi professionisti in un luogo raffinato e moderno.” – commenta Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. “Quest’inaugurazione rappresenta anche un momento di riflessione, un’opportunità per guardare avanti e affrontare con coraggio le sfide che ci riserva la mobilità del futuro».

E per Massimo Ceccato, «quello che inauguriamo oggi non è un semplice concessionario: è un progetto molto più ampio, una meta, uno spazio di condivisione. Soprattutto, è un grande traguardo per il nostro Gruppo, un sogno che abbiamo cominciato ad accarezzare più di un anno fa e che finalmente si concretizza in un’opera improntata all’eccellenza e alla sostenibilità. E proprio la sostenibilità, a 360 gradi, costituisce il cuore pulsante del nostro investimento, non soltanto dal punto di vista delle molte azioni concrete messe in campo per garantire l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, ma anche e soprattutto in termini di benessere psicofisico delle persone, siano esse collaboratori, clienti, o appartenenti alla comunità che ci ospita e alla quale abbiamo voluto esprimere la nostra profonda riconoscenza attraverso una serie interventi accessori volti a migliorare la viabilità locale e la qualità di vita di chi abita il territorio».

I numeri

Porsche a Treviso era alloggiata presso la Concessionaria Negro in Viale della Repubblica. Nel 2020 alla famiglia Negro è subentrata la Famiglia Ceccato, che ha voluto intervenire sugli standard qualitativi richiesti da un marchio come Porsche, soprattutto in termini di spazi. Nel 2022 sono dunque iniziati i lavori per il Nuovo Centro di Via Roma a Villorba. In Viale della Repubblica è rimasta la concessionaria, ma tratta altri marchi. Attualmente quello di Villorba è dunque l’unico Centro Porsche di Treviso.

Nella concessionaria si trovani ambienti flessibili, soluzioni tecnologiche avanzate al servizio dell’utente e un design che, nel suo impianto architettonico essenziale fatto di lame di alluminio orizzontali, richiama il profilo delle prese d’aria dell’iconico modello 911.

Le sale riunioni e gli uffici non saranno a uso esclusivo dei dipendenti, ma potranno essere utilizzate anche dai clienti per le loro esigenze, ridisegnando così gli spazi sotto il segno di un’accoglienza diffusa.

Cuore pulsante di questa nuova dimensione, anche a Villorba, la “Porscheplatz”, un’area lounge dotata di zona break e caffetteria e adibita a luogo d’incontro privilegiato per clienti e appassionati del Marchio, con un’importanza strategica riservata alla digitalizzazione per configurare da remoto la propria auto, verificare la disponibilità o meno di un modello in showroom e prenotare interventi e/o tagliandi.