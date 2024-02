Aria nuova in frigorifero: made in Friuli lo strumento che allunga la vita ai cibi

Un dispositivo sostenibile 100% Made in Italy, progettato per migliorare, in poche semplici mosse, la salubrità degli alimenti presenti nel frigorifero: una volta acceso, infatti, sarà sufficiente posizionarlo all’interno dell’elettrodomestico e inizierà ad agire.

Si chiama Shelfy e lo produce Vitesy (che ha già messo sul mercato purificatori d’aria e vasi per le pianti capaci di depurare l’aria), azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni green e intelligenti per il benessere delle persone.

Come funziona

Grazie all’innovativa tecnologia fotocatalitica Shelfy permette di conservare i prodotti freschi prolungandone la durata, di abbattere la carica batterica e fungina fino ad un livello 10 volte inferiore e di ridurre i cattivi odori degradando le molecole responsabili.

Il filtro lavabile consente un grande risparmio non solo in termini ambientali, ma anche economici, così come il sensore di apertura porta che aiuta a monitorare e ridurre il consumo energetico del frigorifero. Completamente riciclabile e riparabile, ogni parte è assemblata con giunti ad incastro, evitando così l’utilizzo di colle; la batteria, inoltre, dura fino a 4 settimane ed è ricaricabile.

Le buone pratiche

In occasione della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare in calendario il 5 febbraio 2024, sensibilizza con curiosità e buone pratiche anche legate all’utilizzo di Shelfy,Parte integrante di Shelfy è l’App Vitesy Hub che, in occasione della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, unisce ai consigli di utilizzo del prodotto, soluzioni pratiche per conservare gli alimenti ed evitare sprechi alimentari: da come pianificare la spesa e i pasti settimanali per evitare acquisti compulsivi, alla definizione di una lista di alimenti necessari definita per comprare le giuste quantità di cibo, fino ad arrivare a tecniche di conservazione come la refrigerazione, il congelamento, la precottura e il sottovuoto, e infine come trasformare gli avanzi in piatti creativi.

Piccolo, compatto e di design, Shelfy rappresenta un nuovo strumento per ridurre lo spreco di cibo che, solo in Italia si assesta su 469,4 grammi settimanali e una media di 146 kg all’ anno principalmente concentrato tra le mura domestiche.

L’azienda

Vitesy ha sede a Pordenone, ed è nata con l’obiettivo di migliorare la vita e il benessere delle persone attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, smart e sostenibili. E’ stata fondata nel 2016 da Paolo Ganis, Alessio D’Andrea e Vincenzo Vitiello.

Grazie alla realizzazione di prodotti in grado di combattere l’inquinamento dell’aria e lo spreco alimentare, Vitesy promuove un ambiente sano, uno stile di vita sostenibile e aiuta le persone ad affrontare la loro quotidianità nelle condizioni ottimali. I sistemi Vitesy sono 100% Made in Italy, ideati e creati per essere all’avanguardia. La tecnologia fotocatalitica utilizzata garantisce maggiore sicurezza ed efficacia, mantenendo un consumo energetico minimo; l’impiego di filtri lavabili, consente la riduzione di sprechi e un grande risparmio economico nel tempo.

La crescita

Da poco (a dicembre) Vitesy ha concluso un nuovo round di 3,2 milioni di euro di finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare l’innovazione tecnologica dei propri prodotti e soprattutto affermare Shelfy, il rivoluzionario

dispositivo che aiuta a combattere lo spreco alimentare, nei mercati strategici di riferimento per l’azienda: Europa, USA e Canada.

A partecipare a questo ulteriore round è stata Doorway – fintech italiana innovativa operante nel Venture Capital, che abilita l’investimento diretto in questa asset class da parte di investitori privati e corporate – cui si sono aggiunti Family Offices e Business Angels.

“Anche quest’anno siamo riusciti a raccogliere un importante round. Per farlo è stata fondamentale la fiducia di investitori strategici, essenziali per supportarci in questo momento di scaling aziendale. Siamo davvero soddisfatti del nostro ultimo prodotto Shelfy, sta superando ogni nostra più rosea aspettativa ed è su questo che vogliamo puntare oggi. E non ci fermeremo di certo qui. Vogliamo continuare il percorso intrapreso facendo innovazione e dimostrando che anche in Italia tutto questo è possibile,” dichiara Paolo Ganis, co-fondatore e amministratore delegato di Vitesy.

E Antonella Grassigli, ceo e co-founder di Doorway, commenta: “Il settore CleanTech è un settore in forte sviluppo, con un’attenzione crescente a temi come la qualità dell’aria e la riduzione dello spreco alimentare, sia da parte dei consumatori, che delle aziende. La missione di Doorway è plasmare il futuro sostenendo l’innovazione di imprese che promuovono pratiche sostenibili, generando un impatto tangibile sulla società, l’economia e l’ambiente. Per questo siamo felici di aver affiancato nella raccolta fondi una startup italiana dal grande potenziale come Vitesy, nata in modo intenzionale per rispondere a una sfida ambientale e con eccellenti

prospettive di crescita”.

In totale Vitesy ha già raccolto complessivamente 10 milioni di euro che le hanno permesso di posizionarsi e affermarsi nel settore del CleanTech. Oggi, con la progettazione dell’innovativo dispositivo Shelfy per combattere lo spreco alimentare, continuerà la sua spinta ed espansione. Solo nel 2023, infatti, ne ha già venduti più di 12.000 in 80 Paesi nel mondo, raccogliendo oltre 1 milione di euro di preordini attraverso una campagna di crowdfunding lanciata sulle piattaforme Indiegogo e Kickstarter.

