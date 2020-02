Questo post, in aggiornamento (le notizie più recenti sono in alto), raccoglie decisioni e provvedimenti – solo da fonti ufficiali come Regioni, Comuni, università – per la gestione dell’emergenza Coronavirus a NordEst.

Il Trentino firma l’ordinanza:

ulteriori misure di prevenzione

(Sabato 22, ore 22.40)

Il documento parla di “Primi interventi urgenti di Protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. In altre parole è l’ordinanza, firmata poco dopo le 21, con la quale il presidente della Provincia autonoma di Trento dispone la chiusura per il 24 e il 25 febbraio degli asili nido, dell’Università, comprese biblioteche e aule di studio, e delle Fondazioni Mach e Bruno Kessler. Sospese le gite scolastiche fuori Trentino sul territorio italiano e annullate le manifestazioni ludico sportive che si svolgono in luoghi chiusi e per le quali si prevede afflusso elevato.

L’ordinanza dà indicazioni anche per la gestione dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente a quarantena rientranti da aree a rischio, che abbiano avuto contatto con soggetti sintomatici, nonché dei pazienti che necessitano ricovero in ospedale.

Sul sito il testo completo dell’ordinanza.

Vicenza chiude scuole e nidi

(Sabato, ore 20.15)

Nel vertice convocato nel tardo pomeriggio dal prefetto di Vicenza – su input del sindaco e presidente della provincia – per concordare le disposizioni da introdurre nei Comuni del territorio vicentino erano presenti una quindicina di sindaci, il direttore dell’Ulss 8 Berica, il direttore scolastico provinciale, il delegato provinciale CONI e i rappresentanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile, oltre che il comandante della polizia locale di Viicenza.

E’ stato concordato in via precauzionale di mantenere tutte le scuole chiuse fino a mercoledì, nidi compresi, in tutti i Comuni della provincia e non soltanto nei tre più vicini a Vo’ Euganeo, cioé Noventa Vicentina, Albettone e Agugliaro.

Ogni sindaco deciderà inoltre sul mantenimento o meno delle manifestazioni di propria competenza.

Martedì pomeriggio è previsto un nuovo vertice, per aggiornare le decisioni prese questa sera, in particolare in relazione alla chiusura delle scuole.

L’ordinanza ministeriale per il Veneto

(Sabato, ore 20.08)

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto prevede che:

Preso atto che nelle giornate del 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud;

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nel comune di Vo’ ed un caso di infezione nel Comune di Mira.

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Veneto e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Ritenuto necessario provvedere al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale per rispondere ai propri assistiti che chiedono informazioni sulla patologia da nuovo coronavirus e per coloro che presentano sintomatologia respiratoria, si devono rendere disponibili ad effettuare un triage telefonico e a visitare i soggetti sintomatici a domicilio, al fine di evitare che questi pazienti possano presentarsi direttamente in ambulatorio o in pronto soccorso con il rischio di ulteriore diffusione della patologia.

Questa disponibilità viene estesa ai medici di continuità assistenziale per le ore notturne e per i festivi.

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

dispone con effetto immediato quanto segue:

Per il Comune di Vo’ (Pd)

A seguito della specifica valutazione epidemiologica dei due casi verificatisi in una comunità ristretta e delle successive positività riscontrate nei contatti, si definiscono e si declinano le seguenti indicazioni obbligatorie:

1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;

2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;

3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese del comune sopraindicato, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);

4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune sopraindicato, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;

5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nel predetto comune indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;

6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel comune sopraindicato;

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nel comune sopracitato, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nel comune sopra indicato;

Per il Comune di Mira (VE)

Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira è obbligatorio seguire le indicazioni sotto riportate:

1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e

contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da

intraprendere.

2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a

diffusione respiratoria sottoriportate:

. Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

. Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci

. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

. Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

. Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni respiratorie di cui sopra.

Per gli Ospedali Riuniti Padova Sud:

1) L’accesso alla struttura ospedaliera è momentaneamente vietato;

2) Tutta l’attività programmata è tassativamente sospesa (attività chirurgica, donazione, prelievi, attività ambulatoriale ecc.);

3) A tutto il personale in servizio presso la struttura ospedaliera si dovrà: misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi presenti, effettuare il tampone per la ricerca del COVID-19; attendere l’esito del tampone (circa tre ore):

A) In presenza di sintomi e tampone positivo attivazione del 118 per il ricovero in malattie infettive,

B) In assenza di sintomi e tampone positivo isolamento ospedaliero (presso il reparto del day surgery),

C) In assenza di sintomi e tampone negativo isolamento fiduciario presso la propria

abitazione o presso l’ospedale (su richiesta del dipendente);

D) Il personale deve indossare i DPI prima di eseguire i tamponi ai pazienti;

E) A tutti i dipendenti deve essere eseguito il tampone e adottata la procedura di cui sopra,

F) Nel caso il tampone risulti negativo dovrà essere ripetuto dopo due giorni a tutti i

dipendenti dei reparti /servizi dove i pazienti dei casi indice sono transitati.

4) A tutti i pazienti ricoverati dovrà essere eseguito il tampone per la ricerca del COVID -19;

5) Ai pazienti ricoverati nei reparti non interessati dai percorsi dei casi indice, prima della dimissione

dovrà essere effettuato il tampone;

6) I pazienti ricoverati nei reparti di transito/soggiorno dei casi indice non possono essere dimessi prima del termine del periodo di osservazione;

7) Tutti gli utenti presenti in ospedale dovranno essere sottoposti a tampone con analogo protocollo previsto per i dipendenti.

Per l’Ospedale di Mira:

Si procederà alla sanificazione degli ambienti di degenza del paziente e alla valutazione degli operatori sanitari che sono venuti a contatto con il paziente, tramite visita e tampone.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene

quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento della Regione Veneto

congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Padova e il Prefetto di Venezia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

I test su chi rientra dalla Cina

“L’effettuazione di esami per ricerca di SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici rientranti dalla Cina negli ultimi 14 giorni, non è indicata da alcuna circolare del Governo Italiano né da raccomandazioni internazionali.

Richiesto dal Direttore generale della Sanità del Veneto al prof. Crisanti di fornire chiarimenti su quanto dichiarato dallo stesso ad organi di stampa, il Direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova ha tenuto a precisare, in una nota del 12 febbraio u.s. (che si allega) che le sue dichiarazioni erano state in parte fraintese, volendo egli puntualizzare unicamente la sua preoccupazione di identificare precocemente i soggetti portatori del virus, alla luce anche di una recente pubblicazione scientifica del New England Journal of Medicine.

Si evidenzia che lo stesso articolo del New England è stato successivamente posto in discussione dalla stessa comunità scientifica, poiché sono emersi nuovi elementi che hanno portato a ridiscutere il caso presentato, in quanto è stato messo in dubbio che si trattasse realmente di trasmissione di virus in soggetto asintomatico.”

“Sulla base delle mie conoscenze e competenze scientifiche – scrive Crisanti – ho espresso il parere, che non rinnego, che sarebbe opportuno effettuare il saggio diagnostico anche in persone provenienti da aree endemiche e con storia di esposizione a persone infette. Ho ribadito altresì che le disposizioni ministeriali e regionali non lo consentono e pertanto ci siamo finora limitati ad effettuare il saggio diagnostico in persone sintomatiche o con scarsità di sintomi. A testimonianza di questo, a tutt’oggi abbiamo effettuato solo 100 saggi diagnostici in pazienti provenienti da tutta la regione Veneto, negli ultimi 14 giorni, che presentavano sintomatologia di carattere respiratorio”.

Ca’ Foscari, la nota del rettore

(Sabato, 18.58)

Questa la comunicazione del Rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi.

Care colleghe e cari colleghi tutti, care studentesse e cari studenti,

abbiamo avuto ieri e oggi la notizia di diversi casi di infezione da Coronavirus 19nCoV in Veneto, una situazione che prevede misure appropriate e la massima attenzione.

Invito innanzitutto l’intera comunità accademica a seguire con grande scrupolo le prescrizioni che l’unità di crisi regionale ha emanato, ed emanerà sulla base della evoluzione del contagio. Si raccomandano in particolare le seguenti misure di prevenzione (nota OMS e linea indirizzo MUR):

• Lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel disinfettanti

• Quando si tossisce o starnutisce, coprire la bocca e il naso con il gomito o fazzoletto usa e getta, lavandosi poi le mani

• Evitare il contatto con chiunque abbia febbre e tosse.

Riguardo alle attività accademiche, al fine di ridurre le possibilità di contagio, si dispone – secondo le indicazioni del Presidente Luca Zaia e in coordinamento con le università del Veneto – la sospensione delle lezioni e degli esami in tutte le sedi dell’università, a Venezia, Mestre, Treviso e Roncade dal 24/02 al 29/02 compresi. Biblioteche e aule studio saranno chiuse dal 23/02 al 01/03.

Il recupero delle lezioni e degli esami verrà comunicato quanto prima sul sito web di Ca’ Foscari e sui canali di comunicazione ufficiali. Per il personale tutto, docente e non docente, le attività si svolgeranno regolarmente, fatte salve le ordinanze locali che vincolino la mobilità delle persone.

L’Ateneo è in continuo contatto con l’unità di crisi e con i ministeri competenti, e provvederà ad aggiornare le misure oggi vigenti sulla base dell’evoluzione della situazione.

Chiusura temporanea per Acquevenete

(Sabato, 18.35)

A fronte dell’emergenza Coronavirus nella bassa padovana, acquevenete comunica che a titolo precauzionale è stata decisa la temporanea chiusura degli sportelli clienti per la sola giornata di lunedì 24/02.

Dalla giornata di martedì 25/02 saranno aperti solamente gli sportelli clienti di Monselice e Rovigo. Secondo le linee guida della Regione Veneto e del Ministero e a tutela degli operatori, a Monselice saranno installati dei divisori tra il cliente e lo sportellista per evitare contatti ravvicinati. A Rovigo invece saranno trasferiti gli uffici dello sportello clienti nell’area dell’attuale protocollo in modo da sfruttarne i divisori. Saranno inoltre posizionati dei dispositivi igienizzanti nei due sportelli.

Per informazioni si invitano gli utenti a contattare il numero verde del servizio clienti di acquevenete 800 991 544 dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle 20 e il sabato dalle ore 08 alle 13.

Sempre al numero verde 800 991 544 negli stessi orari è attivo anche un servizio di Sportello telefonico. Si potranno richiedere, senza muoversi da casa, copia di bollette, modulistica da utilizzare per la presentazione delle richieste e l’apertura di interventi di sostituzioni dei contatori. In caso di richiesta di attivazioni, disattivazioni, subentri, volture, allacciamenti, l’operatore invierà all’utente il modulo specifico per email e fornirà le relative istruzioni per completare la richiesta tramite email. I servizi telefonici saranno potenziati per cercare di ridurre i disagi per gli utenti.

Inoltre, acquevenete invita gli utenti a utilizzare il nuovo Sportello Online, registrandosi dal sito www.acquevenete.it e l’App acquevenete per smartphone, che si può scaricare gratuitamente da Google Play e App Store. Tutte le informazioni su come utilizzare Sportello Online e App si possono trovare facilmente collegandosi al sito www.acquevenete.it.

Acquevenete informa inoltre che sono stati sospesi tutti gli interventi programmati nel Comune di Vo’ e che i dipendenti residenti a Vo’ non si recheranno al lavoro nei prossimi giorni.

Massima attenzione alle imprese

(Sabato, 17.42)

Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto, ha detto: «Insieme e in coordinamento con tutte le Associazioni Territoriali, stiamo monitorando con attenzione la situazione che sta evolvendo di ora in ora. La sicurezza dei nostri dipendenti e collaboratori è un valore che consideriamo prioritario. Per questo ci atterremo con scrupolo alle indicazioni ed ai protocolli che riceveremo dalle autorità pubbliche, che sappiamo essere al lavoro con serietà e competenza. Saremo in prima linea, con la consapevolezza del nostro ruolo, nel gestire l’emergenza qualora dovesse verificarsi. Con senso di responsabilità collettiva, dobbiamo adottare tutti le precauzioni indicate senza farsi prendere dal panico o diffondere inutile allarmismo. Abbiamo fiducia nel lavoro che le istituzioni stanno facendo per applicare le profilassi più corrette per evitare la diffusione tra le persone ed i lavoratori».

Posticipata Mido, la fiera dell’occhiale

(Sabato, 17.40)

Il Consiglio di Amministrazione di MIDO, la più importante manifestazione nel settore dell’eyewear a livello mondiale, si è riunito per decidere e definire le strategie per far fronte alla crisi causata dall’emergenza COVID-19, in relazione alla fiera in programma dal 29 febbraio al 2 marzo prossimi.

L’Organizzazione di MIDO annuncia la decisione presa nell’ambito del CdA straordinario, di posticipare l’edizione 2020 tra fine e maggio e la prima metà di giugno.

“E’ una decisione presa nel rispetto della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri espositori e visitatori – commenta Giovanni Vitaloni, presidente di MIDO. L’evoluzione della crisi sanitaria in atto nel nostro paese non ci ha lasciato alcun dubbio nella determinante scelta di posticipare l’edizione 2020 di MIDO. Abbiamo prontamente definito e individuato un periodo dell’anno che andasse incontro alle esigenze del settore dell’eyewear italiano e internazionale”.

Le date dell’edizione 2020 di MIDO saranno comunicate nei prossimi giorni.

Regione Fvg decreta stato d’emergenza

(Sabato, 17.25)

Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il governatore, ha siglato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio per fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi.

Con il decreto dello stato di emergenza la Regione potrà adottare una procedura più agile per l’acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto senza indagini di mercato sopra e sotto soglia comunitarie, per tutto ciò che è necessario per affrontare l’emergenza.

In prima battuta la misura è utile per disporre di risorse tali da consentire, ad esempio, di mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l’isolamento.

Cgil, Cisl e Uil del Veneto

con le Istituzioni

(Sabato, 15.54)

Dichiarazione dei Segretari generali Christian Ferrari (CGIL Veneto), Gianfranco Refosco (CISL Veneto), Gerardo Colamarco (UIL Veneto)

Cgil, Cisl e Uil del Veneto esprimono innanzitutto cordoglio per la morte di Adriano Trevisan e la solidarietà ai suoi familiari e amici.

Assicurano la collaborazione del Sindacato con le Istituzioni nazionali, regionali e locali per fermare la diffusione del Coronavirus.

Invitano le lavoratrici e i lavoratori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità preposte. Per quanto riguarda le attività lavorative e sindacali, le nostre Organizzazioni applicheranno rigorosamente le misure di prevenzione e contenimento del contagio, che man mano saranno diramate dalla Regione. Dai comportamenti di ciascuno dipende, seppur in piccola parte, la soluzione dell’emergenza sanitaria in corso. Solo tutti insieme possiamo superare le difficoltà di questa fase così particolare.

Ringraziamo nella maniera più sentita le lavoratrici e i lavoratori pubblici, e in particolare chi opera nell’ambito sanitario, che stanno facendo – come e più di ogni giorno – il proprio dovere con passione, dedizione e competenza, sopportando sacrifici e preoccupazioni inedite per il nostro Paese e il nostro territorio. Il loro ruolo è prezioso e decisivo ancor più che in passato.

Ci auguriamo – infine – che polemiche e strumentalizzazioni siano lasciate da parte, che tutte le forze politiche e sociali dimostrino la massima unità e responsabilità per raggiungere l’obiettivo irrinunciabile di tutelare, con i mezzi che abbiamo a disposizione e con i provvedimenti necessari, la salute dei cittadini.