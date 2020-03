Tecnico ortopedico e imprenditore: a Marco Galante si deve una innovazione che ha modificato le logiche della progettazione e della produzione degli schienali posturali grazie al brevetto Tarta®. Partita come un’avventura, nel 2010, oggi Tarta Design ha rivoluzionato il settore della disabilità.

Si è passati così da schienali a contenimento statico a una filosofia di “adattamento attivo”. Non più, quindi, strutture a cui la schiena deve adattarsi, ma sistemi posturali hi-tech e intelligenti, che sostengono e interagiscono con il corpo in movimento. Gli schienali Tarta® sono ergonomici, modulabili e flessibili, assecondano e sostengono il busto e ridistribuiscono i pesi in funzione ai movimenti. Così azioni impensabili da compiere con i tradizionali sistemi monoscocca diventano gesti di ordinaria semplicità, spiegano in azienda, che occupa sei addetti ma ha in programma nuove assunzioni dalla seconda metà dell’anno.

Ed è il mondo del design che ha fornito lo strumento per abbattere le barriere tra il mondo abile e il mondo disabile. Gli innovativi prodotti a marchio Tarta Design, infatti, sono stati concepiti attraverso un approccio di progettazione universale – il design for all – che tiene conto delle esigenze di tutti. L’azienda udinese racconta di avere “sfruttato l’evoluzione dei materiali e l’innovazione tecnologica per restituire un prodotto dal design futuristico ed accattivante; sintesi tra comfort, stile e prestazioni”.

“I concetti di flessibilità, torsione e libertà di movimento sono stati innovazione pura per il settore degli schienali posturali. Così come l’attenzione al design e all’estetica – precisa Marco Galante (in queste foto) – I nostri clienti passano in media quattordici ore al giorno sulla carrozzina. Un dato che evidenzia come lo schienale sia parte integrante della quotidianità di chi ha una disabilità. Per questo è fondamentale fornire un prodotto dalle prestazioni tecniche elevate, bello da vedere e che garantisca una comodità di seduta prolungata. Ed è proprio per questo che i nostri schienali sono, sì, adattabili a qualsiasi tipo di seduta e modulabili sulla base di qualsiasi esigenza medica ma, al contempo, sono personalizzabili nell’aspetto estetico sulla base dello stile e della personalità di chi li utilizza”.

LA STORIA

Oggi, i prodotti della Tarta Design sono esportati in più di 30 Paesi del mondo. Ma – racconta l’imprenditore – c’è voluto coraggio, un pizzico d’incoscienza e anni di studio per realizzare quella che, nel 2010, era solo un’idea, un’illuminazione nata dall’esperienza di Marco Galante come tecnico ortopedico. Anni di passione e sacrifici che hanno dato la spinta a Marco per stravolgere completamente la produzione della sua azienda, che allora si occupava solo di disabilità fisiche gravi nel campo dell’ortopedia sanitaria, per riscrivere completamente le regole degli schienali posturali.

Chi ha davvero passione per il proprio lavoro non lo abbandona mai, nemmeno in vacanza: ed è sulle dune di Lanzarote, che Marco ha avuto quell’illuminazione che sta cambiando la vita di tanti: uno schienale mutevole e plasmabile come la sabbia, forte e resistente come il carapace di una tartaruga. Lo stesso giorno Marco, in albergo, inizia a dare una forma rudimentale alla sua idea utilizzando dei semplici attaccapanni. Potrebbe funzionare. Tornato a casa, Marco riunisce un gruppo di professionisti: fisioterapisti, posturologi e ingegneri che lavoreranno incessantemente a questo progetto per due anni.

Nasce così Tarta®, il primo schienale adattabile al corpo umano: un guscio che segue la conformazione della schiena, sostiene e protegge regalando una sensazione di benessere e comfort costante. Da qui il logo: una tartaruga per identificare una soluzione unica al mondo, dalle innovative caratteristiche tecniche, funzionale, dal design accattivante e personalizzabile. E la sua sede naturale è a Pasian di Prato, nel cuore del Friuli, regione conosciuta in tutto il mondo per la produzione di sedie di design, che avviene la progettazione, lo sviluppo e la produzione degli schienali Tarta®.

Nel TartaLab si studiano, si provano, si forgiano i prototipi che vengono poi realizzati interamente in Italia, grazie all’ausilio di una stampante 3D grazie alla quale possono essere concretamente e velocemente testati i prototipi prima della loro industrializzazione, eliminando così qualsiasi difetto.

Sono due i modelli di punta: in commercio dal 2011, Tarta® Original è stato il primo schienale posturale flessibile al mondo al quale nel 2016 è stato affiancato Tarta® Emys, che ha arricchito la gamma sia dal punto di vista tecnico-funzionale, con l’introduzione di nuove possibilità di regolazione, che da quello estetico, con un design ottimizzato per le personalizzazioni grafiche. Inoltre dal 2017, con il modello Tarta® Kid e Tarta® Kid Pro, l’azienda ha rivolto la propria attenzione alla disabilità dei bambini da 7 mesi a 8 anni. Questi prodotti dedicati all’infanzia coniugano le prestazioni tecniche a una sensibilità particolare all’impatto estetico. Dai seggioloni alle carrozzine, passando per i passeggini, tutto qui si compone di linee semplici e colori neutri che garantiscono un minor impatto visivo rispetto ai tradizionali strumenti dedicati ai bambini con disabilità.

Tarta®, proprio in questi giorni, è impegnata in una nuova sfida: l’ergonomia di largo consumo. E così il team di Tarta Design è all’opera nella progettazione e nella prototipazione di sedute dedicate alla casa e all’ufficio che possano essere utilizzate indistintamente sia da chi ha delle disabilità fisiche sia da chi non ne ha. Tarta Design vuole diventare così un laboratorio di idee e soluzioni per tutti e coronare ciò che da sempre è la sua missione aziendale: design for all.

IL BREVETTO TARTA®

Tutti i modelli utilizzano la tecnologia brevettata Tarta®, caratterizzata da tre elementi principali: le “vertebre”, le molle in acciaio armonico e le doghe. Perno del sistema è la colonna centrale formata da “vertebre” collegate tra di loro attraverso fasce di molle. La modularità delle vertebre e le caratteristiche specifiche dell’acciaio armonico consentono alla colonna di flettersi e torcersi quando sollecitata e di tornare alla posizione di partenza, terminata la sollecitazione. Questa tipologia di acciaio non solo assicura la massima elasticità e leggerezza, ma garantisce anche resistenza e durevolezza nel tempo. La colonna, inoltre, può essere bloccata completamente lungo tutta la sua estensione oppure solamente in certe parti, alternando quindi zone di supporto a zone flessibili.

IL MODELLO TARTA® ORIGINAL

Presentato nel 2010 come prototipo a Dusseldorf, Germania, in occasione di REHACARE, la più grande fiera internazionale del settore sanitario, Tarta® Original ha subito riscosso considerevole successo tra gli addetti ai lavori.

Indicato per qualsiasi seduta, Tarta® Original è il primo schienale posturale flessibile al mondo ed è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di sostegno e di contenimento del busto. Con Tarta® Original è possibile definire il grado di flessibilità vertebra per vertebra. Così ai 24 modelli di base, che possono essere composti da quattro, cinque, oppure sei elementi orizzontali più o meno ampi e profondi, si aggiungono infinite possibilità di modelli custom: personalizzabili caso per caso in base alle performance, alle necessità mediche e alla conformazione del busto che dovranno sostenere.

Il design, attentamente curato, prende spunto dallo scheletro umano per conferire una sensazione di solidità e un aspetto accattivante. Inoltre, per il massimo comfort, la distanza fra i vari elementi orizzontali facilita il passaggio dell’aria e la traspirazione. La confortevolezza è dovuta anche ai soffici cuscinetti imbottiti lavabili in lavatrice. Su richiesta, Tarta® Original può essere verniciato a piacimento.

IL MODELLO TARTA® EMYS

Arrivato sul mercato alla fine del 2015, leggero e semplice da utilizzare grazie ai sistemi di aggancio e sgancio rapidi, Tarta® Emys si presenta più rigido rispetto a Original, per soddisfare le esigenze di chi necessita di maggiore stabilità. Sono 21 i modelli che, anche in questo caso, sono regolabili in base alle necessità del cliente. Tarta® Emys si distingue per il design accattivante che ricorda il guscio di una tartaruga e la struttura personalizzabile al 100 per cento con aerografie e verniciature.

Nel 2017, Tarta® Emys ha vinto il “Compasso d’Oro International”, premio di design internazionale a tema, che si tiene ogni due anni. Tema dell’edizione 2017 era “Sport – performance and innovation: ricerca, innovazione, tecnologia e responsabilità sociale nei prodotti e nei servizi per lo sport”, per il quale Tarta® Emys è risultato essere una “tartaruga intelligente” per aiutare a fare sport chi non può alzarsi da una carrozzina, soluzione che aumenta la prestazione fisica, aggiunge comfort e ha il merito di mettere al centro del progetto la soluzione ergonomica della seduta e del corretto appoggio della schiena di persone con difficoltà motorie. Migliora la libertà di movimento, la traspirazione, e nello stesso tempo trova una soluzione estetica di alto livello.

PER I BAMBINI

Gli stessi principi progettuali sono stati applicati anche a Tarta® Kid e Tarta® Kid Pro, le due linee dedicate ai bambini. Il team di Tarta® ha studiato queste soluzioni nei minimi dettagli per ridurre l’impatto visivo, emotivamente molto importante, e per renderle esteticamente quanto più somiglianti possibile a comuni prodotti per l’infanzia, pur celando al loro interno il non plus ultra dell’ingegneria ortopedica. Pratici e funzionali, questi prodotti agevolano i genitori nei gesti quotidiani.

Tarta® Kid, destinato a bambini dai sette mesi fino ai tre anni, è stato concepito per essere utilizzato in tutti i momenti della giornata, grazie agli speciali agganci che permettono di fissarlo con la massima facilità al seggiolone e al passeggino. La gomma piuma e il tessuto in microfibra ecologica dona ai cuscinetti una sensazione di piacevolezza e comfort perfetto per i più piccoli.

Tarta® Kid Pro , invece, è studiato per i bambini dai 3 fino agli 8 anni e si interfaccia in modo semplice alle principali carrozzine, basi basculanti, passeggini e basi da interni, esistenti sul mercato. Tarta® Kid Pro è stato progettato per garantire il mantenimento di una corretta posizione seduta ed è modellabile in base alle specifiche misure del bambino, così da compensare irregolarità posturali, prevenire l’affaticamento e consentire le attività quotidiane.

Numerosi i premi visti, “ma, senza voler far retorica, il più grande successo è, senza alcun dubbio, l’espressione dei nostri clienti, quando provano per la prima volta i nostri schienali”, sottolinea Marco Galante.

Il prezzo degli schienali è può variare a seconda del modello e del numero di “vertebre” di cui lo schienale è composto. Ad ogni modo, si tratta di ausili convenzionati con il SSN. Essi posso essere acquistati direttamente dal rivenditore specializzato, ortopedie o distributori autorizzati presso i quali tecnici ortopedici si occupano di prendere tutte le misure.

La distribuzione degli schienali Tarta®, per l’80% interessa l’estero, in Europa, alla quale seguono USA, America Latina e Oceania.

TARTA® E LO SPORT

Sentirsi a proprio agio su una carrozzina è fondamentale. Lo è, ancora di più, se chi la utilizza è un’atleta professionista. Sono 35 gli sportivi che, alle Paralimpiadi di Rio 2016, si sono presentati con i prodotti Tarta®. Questo perché, come spiega Alessandro Arcigli – Direttore Tecnico Paralimpico della Federazione Italiana Tennistavolo – “è fondamentale, per i nostri azzurri, poter contare su uno schienale flessibile che permetta libertà nella torsione del busto. Infatti, gli schienali Tarta® Original, modulabili e regolabili anche vertebra per vertebra, permettono di migliorare il gesto tecnico dell’atleta potenziandolo e rendendolo più preciso“. Ma a catturare l’attenzione del mondo paralimpico c’è anche Emys: soluzione prediletta degli azzurri che praticano tiro con l’arco. Infatti, grazie a una maggiore rigidità, questa struttura permette di tirare mantenendo il perfetto equilibrio e, di conseguenza, sempre la perfetta posizione.