Dagli occhiali al cemento, ottobre ha portato le mammografie in fabbrica

Si chiude il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla diagnosi precoce dei tumori al seno. E sempre più spesso la prevenzione arriva vicino alle lavoratrici e al loro impiego.

Onda rosa alla Fedon

In occasione del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Fedon – parte del Gruppo EssilorLuxottica – ha organizzato a favore delle proprie dipendenti una giornata rivolta alla prevenzione di questa malattia che colpisce le donne ma che, fortunatamente, riporta tassi di guarigione molto alti se diagnosticata in fase iniziale.

L’evento è frutto della collaborazione con Onda Rosa, associazione no-profit del Bellunese nata per supportare le pazienti che ricevono una diagnosi di tumore. Fedon si schiera così al fianco del benessere delle proprie dipendenti (oltre 120) con l’obiettivo di promuovere attraverso la formazione stili di vita corretti e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione seguendo esami regolari e autopalpazione.

L’iniziativa è frutto della strategia sostenibile abbracciata dall’azienda negli ultimi anni ed è rivolta a supportare le donne nella loro piena realizzazione personale e professionale, perché l’empowerment femminile passa anche attraverso la consapevolezza del proprio corpo e della salute.

Prevenzione in camper

Welfare Care è una azienda Benefit (cioè una azienda che, oltre al profitto, mette le proprio statuto la volontà di perseguire altri obiettivi che abbiano una ricaduta positiva all’esterno) con base a Castelfranco Veneto, TV. Il progetto nasce con una mission ben precisa: portare la prevenzione gratuita del tumore al seno ad una fascia d’età ad alto rischio.

In collaborazione con Comuni e Partner e grazie alla presenza di una clinica mobile, allestita con spazi ambulatoriali dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia, vengono effettuate mammografie ed ecografie gratuite volte all’individuazione precoce del tumore al seno, per le donne dai 35 ai 49 anni d’età (basta inserire il codice fiscale sul sito per trovare un evento vicino: qui tutte le risposte alle domandi più comuni).

La prevenzione primaria contro il tumore al seno rappresenta il primo strumento che ognuno, nella vita quotidiana, può – e deve – mettere in atto seguendo uno stile di vita sano. La prevenzione secondaria è l’altra forma di prevenzione che riveste un ruolo cruciale nella prevenzione oncologica e si traduce nella diagnosi precoce tramite esami che può ridurre la mortalità per tumore alla mammella.

Nel Bellunese anche w&p Cementi è stata fra i partner dell’iniziativa di Welfare Care tenutasi a inizio settembre a Ponte nelle Alpi con il Patrocinio del Comune, dove la clinica in rosa di Welfare Care ha effettuato 83 esami senologici totali, di cui 34 mammografie e 49 ecografie erogate gratuitamente.

w&p Cementi non è nuova a interventi di sostegno ai dipendenti e alla collettività; ricordiamo l’iniziativa dello sportello di Counseling psicologico per i propri collaboratori, attivato una prima volta nel 2021 e di nuovo nel 2022, il kit di abbigliamento “wear&personal”, con relativa igienizzazione; ed ancora gli interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti della zona durante il periodo Covid e il costante supporto alle attività culturali, sportive e giovanili.

Dichiara Matteo Marchetti, direttore tecnico di w&p Cementi: “I nostri Dipendenti sono la forza di w&p Cementi, con le loro comunità e, come tali vanno tutelati. Riteniamo fondamentale non solo accogliere le esigenze manifeste, ma anche lavorare, come in questo caso, anticipando e prevenendone i bisogni. Piccoli gesti concreti e continuativi che contribuiscono ad aumentare la serenità e la stabilità delle nostre Persone”.

Le altre tappe

Sul sito di Welfare Care ci sono tutte le iniziative: fra le ultime, da segnalare, quella di Banca Ifis che ha scelto di abbracciare l’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita” regalando alle proprie dipendenti e alle familiari dei dipendenti esami diagnostici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, erogati in 5 città italiane a partire dal 25 ottobre. Prima tappa Milano.

E oggi, 31 ottobre, è stato il Gruppo Walber a ospitare l’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita” nel piazzale del Supermercato SuperW di Sedico, Belluno, in collaborazione con altre aziende del territorio che hanno scelto di essere partner dell’iniziativa. Spiega la responsabile comunicazione & marketing del Gruppo Walber Silvia Sartori: “Per il Gruppo Walber da sempre le persone sono il centro dell’azienda e chi ci lavora rappresenta il valore aggiunto dei Supermercati del Gruppo. Inoltre, siamo consapevoli del ruolo e del lavoro delle donne che da sempre rappresentano il motore dell’economia, della società e della famiglia e desideravamo esprimere con un piccolo gesto la gratitudine dell’azienda nei loro confronti. Il tema dell’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata è centrale in questi anni post epidemia, lo vediamo ogni giorno anche noi. Il lavoro, nel nostro caso quello in un supermercato, è faticoso, impegna molte ore, anche nelle giornate tradizionalmente di festa. E tuttavia è questo il nostro lavoro, lo amiamo e ci dà tante soddisfazioni. Per noi il territorio non è mai stato un concetto distante o “altro”. Sarà perché lavoriamo in un’area geografica particolare come lo è la montagna bellunese, con tutte le sue peculiarità, ma sentiamo di aver sempre lavorato nel e per il territorio, nel fornire un servizio di qualità anche nelle aree più lontane e nell’essere vicini alla popolazione in ogni momento della storia passata e recente (da Vaia al Covid), senza tuttavia mai sottrarci all’impegno e all’attenzione verso l’ambiente e alla cura delle risorse naturali“.

I requisiti per prenotare una visita sono:

– Avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita

– Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi

– Non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione

– Abitare nel comune in cui si terrà l’evento.