Nata in Ucraina, laureata in Economia, toelettatrice per passione in Friuli

Alina Stephaniuk è la titolare di “Pet bijou”in viale Venezia a Pordenone: nata in Ucraina, una laurea in Economia nel cassetto – in realtà «non so nemmeno dove sia, non mi interessa più» – è in Italia da 20 anni.

«Quando sono arrivata ne avevo 28: ho fatto tanti lavori diversi, le stagioni nel turismo, anche la badante. Però gli animali sono un amore che ho da sempre, li salvavo quando ero piccola, e da volontaria, nei due anni che ho vissuto in America con mio marito, andavo nei canili per il grooming, cioè per pulire e pettinare i cani abbandonati così che potessero trovare più facilmente adozione».

È stato proprio il matrimonio a darle la volontà di cambiare impiego e trasformare una passione in una professione: «Quando abitavo in Veneto mi sono iscritta a un corso di toelettatura di quattro mesi, a Mestre. A farmi decidere è stato anche l’arrivo di Lucy, una cucciola meticcia, nella nostra famiglia: era terrorizzata e traumatizzata, ma sono riuscita a recuperarla e a ridarle fiducia. Non è tanto una questione di esperienza, ma di sensibilità e personalità innate. Doveva funzionare».

Per un animale la toelettatura «non è mai un piacere, è uno stress: non a caso si dice cane sporco, cane felice. Quello che si può e si deve fare è rendere questa esperienza il meno spiacevole possibile». Alina ci riesce grazie a lavaggi con prodotti naturali e di qualità, e una asciugatura realizzata con phon professionali e silenziosi per non spaventare gli animali.

In Ucraina abitano ancora molti parenti e una sorella: «La mia città di origine viene bombardata, ma non è uno degli epicentri degli scontri. Ma nessuna delle persone che conosco ha voluto lasciare la propria casa». Il negozio si trova a Pordenone, mentre la titolare, che lavora con Partita Iva, risiede a Roveredo in Piano: «Lo gestisco interamente da sola». Nella provincia di Pordenone sono 3.175 le imprese “straniere” che a NordEst mostrano una grande vitalità e che in regione rappresentano il 12,7% del totale, tanto da collocare il Friuli VG al quinto posto in una ideale “classifica” nazionale.

