Gestire l’ospitalità delle aree montane: un nuovo ITS (con vista Olimpiadi)

Dolomiti Tourism Marketing & Communication è il nome del nuovo Master di ITS Academy Turismo Veneto dedicato alla Gestione dell’ospitalità delle aree montane.

Il corso partirà ad ottobre 2023 a Belluno. Sono disponibili 20 posti e per poter accedere è previsto un test di selezione il 20-21 luglio a Jesolo sede del Campus ITS Academy Turismo Veneto. Le preiscrizioni sono già aperte sul sito www.itsturismo.it

È un percorso biennale di alta formazione post diploma innovativa, orientata al contatto diretto e continuo con il mercato del lavoro. Le unità formative sono infatti progettate per rispondere alle competenze più richieste dalle imprese creando un match perfetto tra le nuove figure legate al mondo del turismo e il mercato.

Da oltre 12 anni ITS Academy Turismo Veneto specializza figure professionali, diplomandole al 5° livello EQF (European Qualification Framework) riconosciuto e spendibile in Europa.

“In due anni di formazione restituiamo figure con una spiccata predisposizione verso la digitalizzazione e l’utilizzo di tecniche innovative di comunicazione web, con competenze di hospitality e di gestione degli eventi, con più del 50% delle ore svolte all’interno delle aziende stesse” dichiara il presidente dell’ITS Academy Turismo Veneto Massimiliano Schiavon. “La nostra formazione” – prosegue Schiavon – “segue due filoni: uno legato all’hospitality management e al 4.0, l’altro legato al food & wine e al wellbeing. La partenza ad ottobre 2023 del Master, il Dolomiti Tourism, marketing & communication con sede a Belluno ci consentirà di formare professionisti in grado di gestire la complessità dei grandi eventi montani, come le Olimpiadi 2026, con un livello innovativo di ospitalità strettamente calata nel territorio”.

Il nuovo corso avrà la propria sede presso la CCIAA Treviso Belluno proprio nel centro storico della città. Rappresenta un’importante opportunità, per le imprese del territorio, per condividere esigenze, sia di carattere formativo che di accoglienza dei corsisti per le attività di stage, per innalzare ulteriormente il livello di competenza all’interno delle imprese stesse per affrontare in modo sempre più completo le continue sfide del mercato.

CCIAA Treviso Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti, Confcommercio Belluno, sostengono l’avvio di questo percorso post diploma di eccellenza, nello stesso segmento di formazione terziario delle Università, che garantisce un’entrata immediata nel mondo del lavoro, con il supporto tecnico di ABLE, business unit di Certottica Group.

Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, “Questo percorso Its arriva nel momento giusto: i primi diplomati saranno pronti per le Olimpiadi 2026 quando per la montagna bellunese si aprirà una nuova fase. In una provincia come la nostra, la sfida delle competenze si vince unendo le forze, mostrando le tante opportunità che questo territorio può offrire, dal turismo al manifatturiero. Iniziative formative di qualità sono il modo migliore per trattenere i giovani bellunesi ma anche per attrarre talenti da fuori provincia”.

“Come industriali – prosegue Berton – negli ultimi anni abbiamo avviato tantissimi percorsi, dalla Luiss Business School – che proprio a Belluno ha il suo hub per il Nordest – all’Its Meccatronico. È un mosaico che vogliamo sempre più arricchire: alle ragazze e ai ragazzi dobbiamo dare la possibilità di scegliere. Solo così garantiamo alla montagna un futuro sostenibile”, afferma Berton.

Per il presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni, “la sfida del turismo passa senza dubbio per la formazione dei nostri operatori e di quanti possono inserirsi nelle aziende del settore apportando un “quid pluris” di competenza, dinamismo e proiezione agli scenari futuri di un segmento di mercato quanto mai in evoluzione. Sosteniamo con convinzione l’avvio dell’ITS Turismo nella nostra Provincia avendo un orizzonte di lungo raggio che ha nelle Olimpiadi solo una tappa intermedia, ma guardando ben oltre, e cioè all’eredità che tale esperienza potrà portare ai nostri territori per essere competitivi a livello globale”.

E per il presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza “è una grande opportunità, volendo rispondere alle esigenze delle imprese per promuovere al meglio il turismo, con figure professionali preparate e brand ambassador territoriali, per un’accoglienza e promozione altamente qualificata”. Una occasione di formazione che avrà sede proprio nella sede bellunese della Camera di Commercio, un palazzo storico che già ospita gli uffici regionali del turismo e che presto sarà sede anche della Fondazione DMO divenendo, di fatto, il “palazzo del turismo”.

Una formazione che si tradurrà, con assoluta certezza, in opportunità di lavoro ovunque, “ma spero soprattutto nei nostri territori che stanno lavorando per un’accoglienza strepitosa rivolta ai turisti italiani ed esteri, ancor di più ora, in vista dei giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026”, conclude Pozza.