Oltre 700 milioni di interazioni in 5 anni: i numeri di Alexa a NordEst

Alexa compie 5 anni e fa i conti di quanto è entrata nelle abitudini quotidiane delle famiglie trentine e altoatesine, venete e friulane e giuliane.

Smart home, musica, intrattenimento e funzionalità personalizzate: solo negli ultimi 12 mesi sono oltre 764,7 milioni le interazioni generate nelle tre regioni: più di 50 milioni in Trentino-Alto Adige, oltre 643,7 milioni in Veneto e oltre 71 milioni in Friuli-Venezia Giulia.

“Siamo entusiasti del successo che Alexa ha riscontrato in Italia in soli 5 anni. In breve tempo, infatti, è entrata nelle case e nel cuore dei clienti in Italia. A dimostrarlo anche la presenza di Alexa, per il secondo anno consecutivo, nella classifica dei 10 Best Product Brand della ricerca Best Brands, condotta da Serviceplan Group e Gfk sulle marche”, ha dichiarato Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa. “In questi anni, abbiamo continuato ad arricchire la gamma di dispositivi con integrazione Alexa per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti e per offrire modi sempre nuovi di interagire con il nostro assistente vocale, rendendo così le giornate più semplici, organizzate e divertenti”.

Utenti e interazioni

Cresce il numero di utenti attivi in tutte e tre le regioni, in particolare il Veneto si aggiudica il terzo posto sul podio tra le regioni italiane con oltre 906,7 mila utenti attivi, oltre 264mila solo a Padova. Tuttavia, la crescita maggiore è stata riscontrata nella provincia di Vicenza (+11%), mentre nelle altre due regioni, si trovano nel gruppo di testa Bolzano (+10%) e Trieste (+8%). Il Veneto è ad un passo dal podio anche per numero di interazioni generate (quarta posizione in Italia), con un aumento significativo a Rovigo del 19%, numero che attesta la provincia al primo posto in Italia. La crescita è riscontrabile anche in Trentino-Alto Adige nella provincia di Bolzano (+13%) e in Friuli-Venezia Giulia a Gorizia e Pordenone (+12%).

Case intelligenti

Integrandosi con migliaia di dispositivi compatibili per la Casa Intelligente, Alexa aggiunge il proprio tocco nella vita di tutti i giorni, permettendo di gestire e controllare telecamere, luci, termostati e molto altro, semplificando le azioni quotidiane e ottimizzando il tempo. Queste funzionalità sono particolarmente amate dagli utenti veneti, che negli ultimi 12 mesi hanno generato oltre 113 milioni di interazioni (+23%). Rovigo è la prima provincia italiana per crescita delle interazioni relative alla Casa Intelligente, con un aumento del 34%. Segue, a livello regionale, Treviso (+26%).

Trentini e altoatesini e friulani e giuliani non sono da meno con, rispettivamente, oltre 8,4 milioni (più di 6 milioni solo a Trento) e oltre 12,7 milioni (più di 6 milioni solo a Trieste) di interazioni.

La possibilità di personalizzare la propria esperienza con Alexa è uno degli aspetti più apprezzati; gli utenti possono organizzare e gestire la quotidianità esclusivamente in base alle proprie esigenze. Per esempio, impostando timer, sveglie e promemoria: negli ultimi 12 mesi, gli utenti trentini e altoatesini, veneti e friulani e giuliani hanno impostato il 35% di timer in più, per un totale, rispettivamente, di oltre 2,2 milioni, più di 29,4 milioni e oltre 3,2 milioni. In particolare, Rovigo ha registrato un aumento di timer impostati del 45%, Bolzano del 36% e Gorizia del 35%.

Inoltre, con Alexa è possibile anche creare delle liste, come quella della spesa o delle cose da fare, ed eliminare o aggiungere elementi al loro interno semplicemente attraverso la voce: nel 2023 trentini e altoatesini ne hanno aggiunti oltre 424mila (con un aumento di elementi aggiunti del 14% solo a Bolzano), i veneti oltre 6,2 milioni (con un aumento del 19% solo a Venezia) e friulani e giuliani più di 580mila (con un aumento del 17% solo a Udine).

Divertirsi con la musica

Alexa è anche una formidabile intrattenitrice e quale miglior modo per divertirsi se non ascoltando e ballando sulle note delle canzoni più amate? Lo sanno bene trentini e altoatesini, veneti e friulani e giuliani: le interazioni relative alla musica generate quest’anno ammontano ad oltre 18.2 milioni in Trentino-Alto Adige, più di 225,7 milioni in Veneto e oltre 24,4 milioni nel Friuli-Venezia Giulia. La top 5 delle canzoni più richieste ad Alexa nel 2023 in Italia è composta da: Supereroi di Mr. Rain, Due Vite di Marco Mengoni, Mon Amour di Annalisa, Cenere di Lazza e Italodisco del gruppo musicale The Kolors.

Gli amici

Infine, Alexa consente di tenersi sempre in contatto con famiglia e amici, potendo effettuare chiamate e videochiamate. Le interazioni relative alle chiamate degli ultimi 12 mesi, infatti, sono oltre 142,6mila in Trentino-Alto Adige, più di 1,8 milioni in Veneto e oltre 189mila nel Friuli-Venezia Giulia.

