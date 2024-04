Orientamento, fa tappa a Venezia il tour dei consulenti del lavoro per i giovani

È partito da Napoli, e prosegue il suo viaggio per tutta Italia.

La tappa di Venezia è in programma per giovedì 11 aprile: arriva il truck itinerante dell’iniziativa “Il Lavoro viaggia con noi”, il tour organizzato da Fondazione Consulenti per il Lavoro e Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro. L’evento, rivolto ai giovani, farà tappa in 19 città italiane per promuovere l’orientamento, la legalità e la sicurezza, coinvolgendo le scuole, le Università e gli Enti territoriali. A Mestre l’appuntamento è in piazzale Donatori di sangue.

La giornata è organizzata in collaborazione con l’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia, con il patrocinio del Comune di Venezia e dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Sarà possibile partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologie di contratti di lavoro. Nello specifico, si potrà avere accesso a diverse aree: “Orientamento al Lavoro”, per scoprire attraverso un colloquio con gli esperti come acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse; “Redigi il tuo CV – Come presentarsi al Lavoro”, per ricevere consigli su come redigere un curriculum vitae efficace che evidenzi le esperienze più importanti e i punti di forza e per scoprire come presentarsi a un colloquio di lavoro; “Opportunità sul territorio”, per individuare con un Consulente le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul territorio e inviare la propria candidatura; “Sorprendo”, un’innovativa piattaforma tecnologica per l’orientamento, progettata per aiutare a individuare i propri punti di forza e il campo lavorativo in cui spendere meglio le proprie competenze; “GenL”, per mettersi alla prova con il videogame che promuove il lavoro etico (suddiviso in sette missioni, il videogame permetterà di affrontare diverse sfide per il contrasto della criminalità nel mondo del lavoro); “Orientamento alla Professione”, per scoprire quale percorso intraprendere per diventare Consulente del Lavoro.

Evento collaterale, il workshop formativo “Fare rete e le politiche attive”, che dalle ore 12 alle ore 13.45 coinvolgerà 25 giovani consulenti nella sede dell’Ordine dei Consulenti di Venezia, in Galleria G. Matteotti 6/2.