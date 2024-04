Imprese venete su Amazon: per i gioielli di Lucchetta 1953 l’export sale del 70%

“Ci siamo iscritti ad Amazon nel 2016, con il brand ‘Forme di Lucchetta’ aprendoci alle vetrine Made in Italy di Italia, Francia, Germania, Spagna e UK. Dopo il successo nelle vendite europee, nel 2021 ci siamo affacciati anche negli USA e Canada. Da allora, il canale digitale è parte integrante della nostra strategia di business. Nel 2023, tra Europa e Stati Uniti, abbiamo venduto oltre 8.000 referenze su Amazon e registrato una crescita dell’export del 70% rispetto al precedente 2022”. Sono parole di Licia Chiminazzo, Sales manager dell’azienda veneta Lucchetta 1953, sede a Bassano del Grappa, attiva nel settore della produzione di gioielli in oro e argento.

Una delle aziende venete – tra le più numerose all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon – che vendono sulla piattaforma online. Amazon ha annunciato oggi il suo impegno nel supportare le aziende italiane che vendono sul negozio online per raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025.

Licia Chiminazzo è intervenuta alla conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio, 18 aprile, al ministero delle Imprese e del Made in Italy condividendo i risultati e il successo ottenuto dall’azienda a livello internazionale grazie alla vendita sul negozio online di Amazon e un approccio multicanale: “La storia di Lucchetta inizia nel 1953, quando Stefano Lucchetta, nonno del titolare, decide di creare gioielli in oro, seguendo la tradizione orafa italiana. Negli anni l’azienda ha saputo espandersi attraverso eventi di settore, fiere e grossisti. Negli anni ‘70 dall’Italia ci siamo affacciati al nord Europa, per poi fare il nostro ingresso negli Stati Uniti, Canada e Australia a partire dagli anni ‘80. Gli anni Duemila ci hanno visti protagonisti della rivoluzione digitale, con l’approdo online e poi su Amazon”.

Made in Italy

Amazon ha anche comunicato la terza edizione dei Made in Italy Days in collaborazione con Agenzia ICE, un’iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti Made in Italy in Italia e nel mondo. Dal 27 maggio al 2 giugno 2024, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica, una speciale finestra promozionale sarà dedicata su Amazon ai prodotti Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia. Nel corso della finestra promozionale i clienti dei negozi online di Amazon sopra menzionati potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di piccole e medie imprese che, attraverso il negozio digitale, li possono raggiungere in tutto il mondo.

“I Made in Italy Days sono tra le nostre più importanti iniziative di promozione dell’eccellenza italiana in tutto il mondo: oltre il 50% delle vendite dell’edizione dell’anno scorso sono derivate dall’estero, e auspichiamo risultati positivi anche quest’anno”, ha commentato Anna Bortolussi, general manager brand owner and seller success, Amazon EU. “Strumenti come la vetrina Made in Italy, che oggi conta più di 2 milioni di prodotti a livello internazionale, e il percorso formativo gratuito Accelera con Amazon, aiutano le aziende a sviluppare il loro business in un’ottica di digitalizzazione e internazionalizzazione”.

Le eccellenze venete

In totale, la vetrina ospita oltre 30mila tipicità del territorio. Di queste più del 35% appartiene alla categoria Fashion, di cui lo stesso Lucchetta 1953 è un esponente, e più del 20% alla categoria Home. Complessivamente sulla vetrina le imprese del Veneto sono più di 200. Di queste, oltre il 50% esporta i propri prodotti, raggiungendo con successo clienti internazionali.

Amazon ha annunciato di avere già superato l’iniziale impegno assunto nel 2022 di supportare le piccole e medie imprese italiane che vendono sul suo negozio digitale con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025. A oggi, infatti, le vendite all’estero di tutti i partner di vendita – incluse sia le aziende che vendono tramite Amazon Marketplace, in qualità di partner di vendita terzi, sia le aziende partner di vendita di Amazon Retail, in qualità di vendor – sono pari a oltre 3 miliardi di euro.

In occasione della conferenza stampa, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e Amazon per promuovere e tutelare l’autenticità dei prodotti Made in Italy, contrastando fenomeni di contraffazione a danno delle aziende italiane e dei consumatori. Il Protocollo d’Intesa prevede una stretta collaborazione tra le parti per sensibilizzare le aziende e i consumatori sui rischi della contraffazione e sugli strumenti di tutela disponibili, oltre a iniziative congiunte di formazione e supporto alle PMI italiane per l’internazionalizzazione attraverso il canale e-commerce.

La vetrina

Dal 2015 Amazon lavora per valorizzare l’eccellenza Made in Italy attraverso un’apposita sezione sul proprio negozio online: la vetrina Made in Italy di Amazon. A oggi, anche grazie all’intesa con Agenzia ICE avviata nel 2019, la vetrina è presente negli store online di 11 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, per un totale di più di 2 milioni di prodotti. Sul solo Amazon.it la vetrina Made in Italy ospita più di 1,2 milioni di questi, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane che vendono all’estero.