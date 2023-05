In Trentino la prima stampante 3D che utilizza polveri di legno

Trentino Sviluppo Spa, società di sistema della Provincia autonoma di Trento per il supporto alle imprese, l’innovazione e il marketing territoriale, sarà la prima società a utilizzare una stampante a polvere di legno in Italia.

Solid World Group Spa – base a Treviso, composto da 11 società presenti in Italia – è leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing: ha comunicato di aver avviato la distribuzione in Italia della prima stampante 3D che utilizza polvere di legno come materiale additivo. A occuparsi della distribuzione è SolidManufacturing, business unit del Gruppo che ha sede a Bentivoglio (BO).

Il modello della stampante 3D è lo “Shop System Forust Edition” della casa statunitense Desktop Metal, la prima al mondo in grado di utilizzare polvere di legno. Dalla combinazione di due sottoprodotti dell’industria del legno, ovvero lignina e segatura, la macchina può produrre parti in legno isotrope e sostenibili con materiali di scarto derivanti da alberi usati, ad esempio, per la costruzione di case e per componenti di arredo. Tra i più importanti settori di utilizzo vi è quello automobilistico, dove la stampante 3D può realizzare parti di interni di auto in legno. La stampante permette inoltre di produrre oggettistica o componentistica per settori consumer, interior design, arredamento e strumenti musicali.

La gestione e progettazione della stampa attraverso la “Shop System Forust Edition” di Desktop Metal è digitalizzata: il software di proprietà di Solid World Group permette sia la progettazione dei pezzi da stampare che la gestione del processo additivo di realizzazione, dando libertà all’utente di creare il pezzo e di realizzarlo secondo le proprie esigenze.

Sarà utilizzata all’interno dei laboratori di ProM Facility, il centro di sviluppo prototipi al Polo Meccatronica di Rovereto, per attività di ricerca industriale ed innovazione, oltre che per la prototipazione di componentistiche con questa innovativa tecnologia. La stampante è attualmente in fase di installazione e sarà operativa entro l’inizio dell’estate.

Dice il presidente di SolidWorld Group, Roberto Rizzo (in foto): “Abbiamo introdotto in Italia una tecnologia altamente innovativa e senza precedenti, in grado di realizzare oggetti e componentistica a partire dal materiale di scarto della lavorazione del legno. Una tecnologia che dunque punta a valorizzare un prodotto che altrimenti sarebbe rifiuto, nell’ottica di rendere i processi produttivi più sostenibili. La tecnologia di stampa 3D è in grado di dare un contributo concreto al miglioramento dell’industria italiana nell’ottica dell’economia circolare”.

L’azienda

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000 dall’ingegnere Roberto Rizzo.

Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all’interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al

suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 57,7 milioni di euro.

www.solidworld.it

Trentino Sviluppo

E’ la società di sistema della Provincia autonoma di Trento per il supporto alle imprese, l’innovazione e il marketing territoriale, dando impulso all’innovazione e allo sviluppo sostenibile in Trentino. TS offre servizi tecnologici ad alto valore aggiunto alle imprese del territorio, favorendo la ricerca industriale, la crescita dell’occupazione qualificata, il rafforzamento delle comunità locali e il dialogo tra i diversi stakeholder pubblici e privati. Tra i primi soggetti in Europa a credere nei Business Innovation Centre (BIC), oggi ne gestisce 6 nel territorio trentino per un totale di 110 aziende ospitate e 750 addetti occupati.

Uno di questi BIC, il Polo Meccatronica, è a Rovereto: ospita più di 40 aziende in un’area di oltre 10.000 mq. All’interno di Polo Meccatronica opera ProM Facility, centro di eccellenza per lo sviluppo e la prototipazione di sistemi meccatronici e prodotti innovativi, con particolare focus sull’additive manufacturing e tecnologie di prototipazione rapida.

